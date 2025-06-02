Аргентина02 июня 2025, 13:02 | Обновлено 02 июня 2025, 13:03
85
0
ФОТО. Ждали всю жизнь: Платенсе отпраздновал чемпионство Аргентины
В финальном матче клуб минимального обыграл «Уракан»
02 июня 2025, 13:02 | Обновлено 02 июня 2025, 13:03
85
0
В ночь с 1 на 2 июня в городе Сантьяго-дель-Эстеро прошел финальный матч чемпионата Аргентины между клубами «Уракан» и «Платенсе».
Впервые в истории победу в национальном первенстве одержал коллектив «Платенсе», который переиграл «Уракан» со счетом 1:0. Автором триумфального гола стал Гидо Майнеро.
Со следующего сезона «Платенсе» впервые за время существования клуба будет участвовать в квалификации Кубка Либертадорес.
ФОТО. Ждали всю жизнь: Платенсе отпраздновал чемпионство Аргентины
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 июня 2025, 06:22 1
Промоутер выделил Наою Иноуэ
Футбол | 02 июня 2025, 05:23 48
Поднялись в классе 4 команды, и столько же выбыли в Первую лигу
Футбол | 02.06.2025, 12:33
Футбол | 02.06.2025, 07:19
Футбол | 02.06.2025, 08:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.06.2025, 06:33 9
01.06.2025, 10:12 2
01.06.2025, 00:11 4
01.06.2025, 00:46 1
01.06.2025, 05:45
01.06.2025, 00:45 1
02.06.2025, 07:48 3