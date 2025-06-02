ФОТО. Ждали всю жизнь: Платенсе отпраздновал чемпионство Аргентины

В ночь с 1 на 2 июня в городе Сантьяго-дель-Эстеро прошел финальный матч чемпионата Аргентины между клубами «Уракан» и «Платенсе».

Впервые в истории победу в национальном первенстве одержал коллектив «Платенсе», который переиграл «Уракан» со счетом 1:0. Автором триумфального гола стал Гидо Майнеро.

Со следующего сезона «Платенсе» впервые за время существования клуба будет участвовать в квалификации Кубка Либертадорес.

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