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Аргентина
02 июня 2025, 13:02 | Обновлено 02 июня 2025, 13:03
85
0

ФОТО. Ждали всю жизнь: Платенсе отпраздновал чемпионство Аргентины

В финальном матче клуб минимального обыграл «Уракан»

02 июня 2025, 13:02 | Обновлено 02 июня 2025, 13:03
85
0
ФОТО. Ждали всю жизнь: Платенсе отпраздновал чемпионство Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 1 на 2 июня в городе Сантьяго-дель-Эстеро прошел финальный матч чемпионата Аргентины между клубами «Уракан» и «Платенсе».

Впервые в истории победу в национальном первенстве одержал коллектив «Платенсе», который переиграл «Уракан» со счетом 1:0. Автором триумфального гола стал Гидо Майнеро.

Со следующего сезона «Платенсе» впервые за время существования клуба будет участвовать в квалификации Кубка Либертадорес.

ФОТО. Ждали всю жизнь: Платенсе отпраздновал чемпионство Аргентины

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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