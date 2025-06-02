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  4. Бавария следит за известным форвардом Милана. Он стоит более 75 млн
Германия
02 июня 2025, 11:01 | Обновлено 02 июня 2025, 11:02
664
0

Бавария следит за известным форвардом Милана. Он стоит более 75 млн

Немецкий клуб настроен переманить Рафаэля Леау

02 июня 2025, 11:01 | Обновлено 02 июня 2025, 11:02
664
0
Бавария следит за известным форвардом Милана. Он стоит более 75 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Новоиспеченный чемпион Бундеслиги, мюнхенская «Бавария», нашла нового партнера центральному форварду Гарри Кейну.

Известный инсайдер Николо Скира заявил, что немецкий клуб проявил заинтересованность в услугах нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Сейчас «Бавария» только следит за игроком, без всяких переговоров.

Леау в течение шести сезонов выступает в составе «Милана». На счету португальского футболиста 260 поединков за «россонери», в которых спортсмен оформил 70 голов и 62 ассиста.

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Рафаэл Леау Милан Бавария чемпионат Германии по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Бундеслига
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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