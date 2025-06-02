Бавария следит за известным форвардом Милана. Он стоит более 75 млн

Новоиспеченный чемпион Бундеслиги, мюнхенская «Бавария», нашла нового партнера центральному форварду Гарри Кейну.

Известный инсайдер Николо Скира заявил, что немецкий клуб проявил заинтересованность в услугах нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Сейчас «Бавария» только следит за игроком, без всяких переговоров.

Леау в течение шести сезонов выступает в составе «Милана». На счету португальского футболиста 260 поединков за «россонери», в которых спортсмен оформил 70 голов и 62 ассиста.