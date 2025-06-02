Бавария следит за известным форвардом Милана. Он стоит более 75 млн
Немецкий клуб настроен переманить Рафаэля Леау
Новоиспеченный чемпион Бундеслиги, мюнхенская «Бавария», нашла нового партнера центральному форварду Гарри Кейну.
Известный инсайдер Николо Скира заявил, что немецкий клуб проявил заинтересованность в услугах нападающего «Милана» Рафаэля Леау. Сейчас «Бавария» только следит за игроком, без всяких переговоров.
Леау в течение шести сезонов выступает в составе «Милана». На счету португальского футболиста 260 поединков за «россонери», в которых спортсмен оформил 70 голов и 62 ассиста.
#BayernMunich have shown interest in #ACMilan’s forward Rafa #Leao. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 1, 2025
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