Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение

Английский «Брентфорд» получил официальное предложение по трансферу хавбека сборной Украины Егора Ярмолюка.

По информации источника, украинца в своем составе хотел видеть новоиспеченный чемпион Италии «Наполи». Однако «Брентфорд» отклонил это предложение – клуб не хочет сейчас продавать украинца. Ожидается, что уже в следующем сезоне Егор станет основным игроком лондонского клуба.

В этом сезоне Ярмолюк провел 35 матчей. Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».