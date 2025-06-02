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  4. Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение
Англия
02 июня 2025, 22:25 |
2202
1

Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение

Украинцем заинтересовался «Наполи»

02 июня 2025, 22:25 |
2202
1
Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение
УАФ. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» получил официальное предложение по трансферу хавбека сборной Украины Егора Ярмолюка.

По информации источника, украинца в своем составе хотел видеть новоиспеченный чемпион Италии «Наполи». Однако «Брентфорд» отклонил это предложение – клуб не хочет сейчас продавать украинца. Ожидается, что уже в следующем сезоне Егор станет основным игроком лондонского клуба.

В этом сезоне Ярмолюк провел 35 матчей. Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».

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Егор Ярмолюк Брентфорд Наполи трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: Профутбол Digital
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Artem_Ponomar
сподіваюсь в наступному сезоні Ярмолюк стане міцним гравцем основи
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