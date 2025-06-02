Брентфорд получил предложение от топ-чемпиона по Ярмолюку. Есть решение
Украинцем заинтересовался «Наполи»
Английский «Брентфорд» получил официальное предложение по трансферу хавбека сборной Украины Егора Ярмолюка.
По информации источника, украинца в своем составе хотел видеть новоиспеченный чемпион Италии «Наполи». Однако «Брентфорд» отклонил это предложение – клуб не хочет сейчас продавать украинца. Ожидается, что уже в следующем сезоне Егор станет основным игроком лондонского клуба.
В этом сезоне Ярмолюк провел 35 матчей. Ранее сообщалось, что Ярмолюка недавно посоветовали купить лондонскому клубу «Арсенал».
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