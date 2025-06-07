Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Легенда украинского футбола рассказал, как едва не перешел в «королевский клуб»
Легенда «Динамо» Олег Блохин рассказал, как едва не перешел в «Реал» Мадрид.
«В 1982 году мы находились в горной местности под Барселоной. Именно туда приехали посланцы Реала. Сидели за столом – я, человек из спорткомитета СССР, переводчик и представители Реала. Вели разговор о возможном переходе в испанский клуб.
Мне уже было 30 лет. За меня четыре с половиной миллиона долларов давали», – сказал Блохин.
Ранее легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одни из главных – возраст и проблемы со спиной
Защитник Денис Тарадуда будет выступать за Спартак Трнава