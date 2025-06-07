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  4. Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Испания
07 июня 2025, 04:03 |
188
0

Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»

Легенда украинского футбола рассказал, как едва не перешел в «королевский клуб»

07 июня 2025, 04:03 |
188
0
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
УАФ. Олег Блохин

Легенда «Динамо» Олег Блохин рассказал, как едва не перешел в «Реал» Мадрид.

«В 1982 году мы находились в горной местности под Барселоной. Именно туда приехали посланцы Реала. Сидели за столом – я, человек из спорткомитета СССР, переводчик и представители Реала. Вели разговор о возможном переходе в испанский клуб.

Мне уже было 30 лет. За меня четыре с половиной миллиона долларов давали», – сказал Блохин.

Ранее легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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