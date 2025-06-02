Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Блохин признался, есть ли украинец, который может выиграть Золотой мяч
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 21:12 |
2439
3

Блохин признался, есть ли украинец, который может выиграть Золотой мяч

Известный экс-футболист пока не видит такого игрока

02 июня 2025, 21:12 |
2439
3
Блохин признался, есть ли украинец, который может выиграть Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легенда киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, есть ли сейчас в Украине футболист, который в будущем может стать обладателем Золотого мяча.

– Когда украинцу ждать «Золотой мяч» и есть ли на сегодняшний день у нас футболист с такими задатками?

– О! Очень долго... Пока что такого на горизонте не видно. Возможно, кто-то из молодежи, кто сейчас играет за границей, выстрелит. Знаете, если ты не играешь хорошо в клубе, как мы в свое время, когда выиграли Кубок обладателей кубков, и в сборной, которая показывает результат, то очень трудно претендовать на «Золотой мяч». Поэтому сейчас больше шансов у тех наших ребят, которые выступают за границей, а не в Украине.

Ранее легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине.

По теме:
Черкасский ЛНЗ заинтересован в двух игроках Руха, но есть нюанс
У легионера Динамо закончилась аренда. Вернется ли он в Киев?
Ротань хочет подписать в Полесье экс-игрока Динамо и сборной Украины
Золотой мяч Олег Блохин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02 июня 2025, 08:21 16
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»

Украинец принял участие в интересном опросе

Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Футбол | 02 июня 2025, 19:57 8
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ
Ворскла приняла решение по Максимову после катастрофы в УПЛ

Украинский тренер покинет полтавский клуб

Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Футбол | 02.06.2025, 04:26
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»
Футбол | 02.06.2025, 22:07
МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»
МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Футбол | 02.06.2025, 01:23
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Что-то в лесу сдохло... Блохин впервые на моей памяти адекватно ответил на вопрос журналиста, а не стал гнать пургу и не рассказывать нам, что любой футболист ПЛ может привезти в Украину ЗМ, как он когда-то... Аплодирую стоя... 
Ответить
0
GloryUkraine
А Мурзік та Сундуков? 
Ответить
0
Battersea
+100500
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 4
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 10
Футбол
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 2
Футбол
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
02.06.2025, 07:48 5
Футбол
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
02.06.2025, 05:23 49
Футбол
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
Екатерина Усик показала, что Александр подарил ей на день рождения
02.06.2025, 03:48 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
Тайсон ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Маленький трус сдался»
02.06.2025, 09:03 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем