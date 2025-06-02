Блохин признался, есть ли украинец, который может выиграть Золотой мяч

Легенда киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, есть ли сейчас в Украине футболист, который в будущем может стать обладателем Золотого мяча.

– Когда украинцу ждать «Золотой мяч» и есть ли на сегодняшний день у нас футболист с такими задатками?

– О! Очень долго... Пока что такого на горизонте не видно. Возможно, кто-то из молодежи, кто сейчас играет за границей, выстрелит. Знаете, если ты не играешь хорошо в клубе, как мы в свое время, когда выиграли Кубок обладателей кубков, и в сборной, которая показывает результат, то очень трудно претендовать на «Золотой мяч». Поэтому сейчас больше шансов у тех наших ребят, которые выступают за границей, а не в Украине.

Ранее легендарный украинский футболист, бывший наставник киевского «Динамо» Олег Блохин рассказал, кого считает лучшим тренером в Украине.