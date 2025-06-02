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Молодежные турниры
02 июня 2025, 10:18 | Обновлено 02 июня 2025, 10:20
502
0

Сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч с испанским клубом

Украинская команда планирует сыграть против «Мурсии U-21»

02 июня 2025, 10:18 | Обновлено 02 июня 2025, 10:20
502
0
Сборная Украины U-21 проведет товарищеский матч с испанским клубом
УАФ

Сборная Украины U-21 под руководством Унаи Мельгосы проведет товарищеский матч со сверстниками из испанского клуба «Мурсия».

По информации Украинской ассоциации футбола, контрольная игра состоится 2 июня.

На 6 июня у украинской команды запланирована встреча со сборной Испании U-21 в рамках товарищеского матча.

Напомним, что молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

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Андрей Витренко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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