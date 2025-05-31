ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании
Команда Унаи Мельгосы проведет спарринг против испанских сверстников
Молодежная сборная Украины начала подготовительные сборы в Испании перед Евро-2025 U-21 и уже провела первую тренировку.
Сборная Украины U-21 базируется в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы.
Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».
А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).
ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании
ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 прибыла в Испанию
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