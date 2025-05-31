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Молодежные турниры
31 мая 2025, 13:23 | Обновлено 31 мая 2025, 13:32
94
0

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании

Команда Унаи Мельгосы проведет спарринг против испанских сверстников

31 мая 2025, 13:23 | Обновлено 31 мая 2025, 13:32
94
0
ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании
УАФ

Молодежная сборная Украины начала подготовительные сборы в Испании перед Евро-2025 U-21 и уже провела первую тренировку.

Сборная Украины U-21 базируется в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы.

Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».

А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в Испании

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 прибыла в Испанию

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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