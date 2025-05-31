ВИДЕО. Молодежка отправилась на сборы. Бражко рассказал о своих эмоциях
Унаи Мельгоса взял на сборы 10 футболистов киевского Динамо
Молодежная сборная Украины отправилась на подготовительный сбор в Испанию перед Евро-2025 U-21.
В составе команды Унаи Мельгосы – 10 игроков киевского «Динамо». Полузащитник клуба Владимир Бражко пообщался с прессой.
Владимир Бражко: «Хочется как минимум повторить то, как мы выступили два года назад. Конечно, это очень сложно – там лучшие команды Европы. Но мы сделаем все и приложим максимум усилий, чтобы как минимум повторить.
Безусловно, это очень хорошая подготовка к чемпионату Европы, потому что испанцы – нынешние чемпионы. И я думаю, что это будет очень важный матч, как финальная репетиция перед Евро. Сейчас у нас будет еще неделя на подготовку, будем готовиться. Сейчас приедем – и тренер расскажет нам план».
ВИДЕО. Молодежка отправилась на сборы. Бражко рассказал о своих эмоциях
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