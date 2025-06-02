Напряженные отношения. Реал обратился к ПСЖ после финала Лиги чемпионов

31 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором сошлись французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике не заметили сопротивления соперника и разгромили миланский клуб со счетом 5:0.

После триумфа парижского коллектива победитель Лиги чемпионов прошлого сезона – мадридский «Реал» – обратился к ПСЖ и поздравил их с победой в турнире:

«Поздравляем ПСЖ и их болельщиков с заслуженным триумфом в Лиге чемпионов 2024/25. И наши особые поздравления дорогому Луису Энрике с сердечной и нежной данью уважения его дочери Ксане», – сообщила пресс-служба королевского клуба.

Французские болельщики не оценили слова «Реала» и даже считают их сарказмом по нескольким причинам. Во-первых, в 1996 году нынешний наставник ПСЖ Луис Энрике покинул мадридский клуб и перебрался в «Барселону». Фанаты парижского коллектива считают, что слова «дорогой Энрике» – это намек на тот уход в состав главного конкурента.

Кроме того, между клубами остались напряженные отношения после перехода Килиана Мбаппе из Лиги 1 в испанскую Ла Лигу. Французский клуб до сих продолжает конфликт в суде с игроком из-за финансов.

В-третьих, ПСЖ и «Реал» неоднократно ругались из-за попытки создать Суперлигу – новый турнир в Европе для сильнейших команд. Если «сливочные» поддержали такую идею, то руководство парижского клуба резко раскритиковало новый турнир и поддержало УЕФА.