Арсенал заставил УЕФА изменить регламент Лиги чемпионов с нового сезона

В новом сезоне Лиги чемпионов будут внедрены некоторые изменения – УЕФА пришлось пересмотреть регламент турнира после обращения лондонского «Арсенала».

«Канониры» заняли третье место на групповом этапе, но после стадии 1/8 финала команде пришлось играть ответные матчи на выезде. Английский клуб остался недоволен, что занял столь высокое место в турнирной таблице, которое фактически не дало никаких преимуществ.

«Арсеналу» пришлось играть на выезде ответные матчи против французского ПСЖ (15-е место) и мадридского «Реала» (11-я позиция). Этот момент очень не понравился команде из Английской Премьер-лиги, которая потребовала пересмотреть регламент соревнований.

УЕФА провел специальное заседание, на котором принял следующее решение: команды, которые на групповом этапе займут более высокое место будут иметь преимущество домашнего поля, начиная со стадии в плей-офф. Изменения вступят в силу уже в сезоне 2025/26 Лиги чемпионов.

Текущий розыгрыш престижного турнира завершился 31 мая, когда французский ПСЖ разгромил итальянский «Интер» со счетом 5:0. «Канониры» вылетели из еврокубков на стадии полуфинала именно от парижского коллектива.