Падение Мудрика. Transfermarkt обновил стоимость украинцев в АПЛ

Известный футбольный портал Transfermarkt выпустил обновление трансферной стоимости футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим украинским футболистом продолжает оставаться защитник «Борнмута» Илья Забарный. Его ценник вырос до 42 миллионов евро, на два миллиона больше по сравнению с прошлым обновлением.

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подорожал на три миллиона евро, а вот стоимость защитника «Эвертона» Виталия Миколенка осталась прежней.

Самый большой регресс среди украинцев показал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который на данный момент отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Ориентировочная стоимость нападающего составляет 18 млн евро – он потерял внушительные 12 миллионов по сравнению с прошлым обновлением.

Стоимость украинских игроков в Английской Премьер-лиге: