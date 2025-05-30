Падение Мудрика. Transfermarkt обновил стоимость украинцев в АПЛ
Самым дорогим футболистом из Украины остается защитник Илья Забарный
Известный футбольный портал Transfermarkt выпустил обновление трансферной стоимости футболистов из Английской Премьер-лиги.
Самым дорогим украинским футболистом продолжает оставаться защитник «Борнмута» Илья Забарный. Его ценник вырос до 42 миллионов евро, на два миллиона больше по сравнению с прошлым обновлением.
Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подорожал на три миллиона евро, а вот стоимость защитника «Эвертона» Виталия Миколенка осталась прежней.
Самый большой регресс среди украинцев показал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который на данный момент отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Ориентировочная стоимость нападающего составляет 18 млн евро – он потерял внушительные 12 миллионов по сравнению с прошлым обновлением.
Стоимость украинских игроков в Английской Премьер-лиге:
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