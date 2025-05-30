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  4. Падение Мудрика. Transfermarkt обновил стоимость украинцев в АПЛ
Англия
30 мая 2025, 18:33 |
1411
5

Падение Мудрика. Transfermarkt обновил стоимость украинцев в АПЛ

Самым дорогим футболистом из Украины остается защитник Илья Забарный

30 мая 2025, 18:33 |
1411
5
Падение Мудрика. Transfermarkt обновил стоимость украинцев в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный футбольный портал Transfermarkt выпустил обновление трансферной стоимости футболистов из Английской Премьер-лиги.

Самым дорогим украинским футболистом продолжает оставаться защитник «Борнмута» Илья Забарный. Его ценник вырос до 42 миллионов евро, на два миллиона больше по сравнению с прошлым обновлением.

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк подорожал на три миллиона евро, а вот стоимость защитника «Эвертона» Виталия Миколенка осталась прежней.

Самый большой регресс среди украинцев показал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, который на данный момент отстранен от футбола из-за обвинений в употреблении допинга. Ориентировочная стоимость нападающего составляет 18 млн евро – он потерял внушительные 12 миллионов по сравнению с прошлым обновлением.

Стоимость украинских игроков в Английской Премьер-лиге:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Михаил Мудрик Борнмут Илья Забарный Брентфорд Егор Ярмолюк Эвертон Виталий Миколенко Арсенал Лондон Александр Зинченко Transfermarkt финансы
Николай Титюк Источник: Transfermarkt
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Комментарии 5
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18 лям? Прилично стоимость упала. Ну это ещё не предел. Ещё год и может быть 10 и ниже лямов с такими темпами. Что то писали, что самый неудачный трансфер это Шевченко. Миша уже переплюнул. В этом он первый.
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+1
Lulinnha
Карьера Мудрыка дальше только Трабзонспор. 
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0
Mark4854590
Ярмолюк прогресує і скоро обжене Зінченка
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-2
GroundUnder
а говорили Забарный чуть ли не равный Хуйсену, таки 40+ не 60+
кхм, Шахтёр может выкупать Мудриньо!!!
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-2
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