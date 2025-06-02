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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 09:19 | Обновлено 02 июня 2025, 09:26
685
1

ВИДЕО. С шампанским в руках. Как Металлист 1925 выход в УПЛ праздновал

Харьковский клуб в переходных матчах обыграл «Левый Берег»

02 июня 2025, 09:19 | Обновлено 02 июня 2025, 09:26
685
1
ВИДЕО. С шампанским в руках. Как Металлист 1925 выход в УПЛ праздновал
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 1 июня, был проведен ответный матч между клубами «Металлист 1925» и «Левый Берег» в плей-офф за право играть в УПЛ со следующего сезона. Первая встреча команд завершилась минимальной победой клуба из Харькова - 1:0.

Поединок прошел на стадионе «Левый Берег» в Киевской области.

Интрига держалась на протяжении всего матча, однако «Металлист 1925» на 90 минуте открыл счет в игре и поставил точку в этой дуэли - 1:0.

В результате харьковский коллектив вышел в Украинскую Премьер-лигу. После поединка команда вместе с техническим персоналом отпраздновала это событие в раздевалке, обливая друг друга шампанским.

ВИДЕО. С шампанским в руках. Как Металлист 1925 выход в УПЛ праздновал

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
надо было раньше ван Левена выгонять. Чижов за две недели наладил игру в обороне, их главную проблему.
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