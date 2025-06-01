УПЛ поздравила Металлист 1925 с выходом в элитный дивизион
В переходных матчах Металлист 1925 обыграла Левый Берег
Команда «Металлист 1925» Харьков поднялась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.
ФК «Металлист 1925» и во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26 победил «Левый Берег» со счетом 1:0 и добыл общую викторию в этом противостоянии (в первом матче – также победа со счетом 1:0).
Поздравление от Украинской Премьер-лиги
Этот результат – итог усилий всего клуба: игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Вы еще раз подтвердили, что харьковский футбол имеет сильные традиции, амбиции и мощную поддержку.
Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Металлист 1925» с получением права выступать в УПЛ в сезоне 2025/26.
Желаем содержательного и конкурентного футбола, громких побед, новых страниц в славной истории клуба и возвращения в мирный Харьков.
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