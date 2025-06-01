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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 19:57 | Обновлено 01 июня 2025, 20:25
296
2

УПЛ поздравила Металлист 1925 с выходом в элитный дивизион

В переходных матчах Металлист 1925 обыграла Левый Берег

01 июня 2025, 19:57 | Обновлено 01 июня 2025, 20:25
296
2
УПЛ поздравила Металлист 1925 с выходом в элитный дивизион
УПЛ, Металлист 1925

Команда «Металлист 1925» Харьков поднялась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.

ФК «Металлист 1925» и во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26 победил «Левый Берег» со счетом 1:0 и добыл общую викторию в этом противостоянии (в первом матче – также победа со счетом 1:0).

Поздравление от Украинской Премьер-лиги

Этот результат – итог усилий всего клуба: игроков, тренерского штаба, руководства и персонала. Вы еще раз подтвердили, что харьковский футбол имеет сильные традиции, амбиции и мощную поддержку.

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Металлист 1925» с получением права выступать в УПЛ в сезоне 2025/26.

Желаем содержательного и конкурентного футбола, громких побед, новых страниц в славной истории клуба и возвращения в мирный Харьков.

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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vovei
А болше ни кого?
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Saltovka
Вот это другое дело!
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