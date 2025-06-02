Вице-президент Ворсклы лаконично ответил, будет ли дальше существовать клуб

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак дал лаконичный ответ о будущем клуба.

После поражения в стыковых матчах от «Кудровки», которая выбила полтавчан из элиты украинского футбола, на вопрос – будет ли существовать клуб? – он ответил одним словом: «Посмотрим».

В текущем сезоне «Ворскла» заняла 13-е место в чемпионате Украины, набрав 27 очков в 30 матчах. В переходном плей-офф полтавская команда проиграла клубу Кудровка (2:1, 0:1, пен. 3:4)

Впервые в истории полтавский клуб покидает Премьер-лигу, и будущее «Ворсклы» остается неопределенным.