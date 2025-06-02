ШУХОВЦЕВ: «Есть клубы, которые идут шаг за шагом и к чему-то пришли»

Тренер вратарей «Кудривки» Игорь Шуховцев ответил на вопрос об инфраструктуре клуба:

«Клубы обязательно должны иметь базу, стадион, развитие детского футбола, женского футбола. То есть это структура клуба. Но не всегда у всех клубов это есть.

Сейчас мы говорим о трёх клубах, которые борются за выход в Премьер-лигу. Уже есть два клуба, грубо говоря, которые фактически уже в УПЛ – это «Эпицентр» и СК «Полтава».

А есть точно такие же команды, как и мы, которые ничего не имели: «Левый берег», ЛНЗ. Они тоже сначала, как говорится, постепенно идут шаг за шагом и к чему-то пришли».