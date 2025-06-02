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  4. ШУХОВЦЕВ: «Есть клубы, которые идут шаг за шагом и к чему-то пришли»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 04:51 | Обновлено 02 июня 2025, 04:52
133
0

ШУХОВЦЕВ: «Есть клубы, которые идут шаг за шагом и к чему-то пришли»

Тренер вратарей Кудровки ответил на вопрос об инфраструктуре клуба

02 июня 2025, 04:51 | Обновлено 02 июня 2025, 04:52
133
0
ШУХОВЦЕВ: «Есть клубы, которые идут шаг за шагом и к чему-то пришли»
Игорь Шуховцев

Тренер вратарей «Кудривки» Игорь Шуховцев ответил на вопрос об инфраструктуре клуба:

«Клубы обязательно должны иметь базу, стадион, развитие детского футбола, женского футбола. То есть это структура клуба. Но не всегда у всех клубов это есть.

Сейчас мы говорим о трёх клубах, которые борются за выход в Премьер-лигу. Уже есть два клуба, грубо говоря, которые фактически уже в УПЛ – это «Эпицентр» и СК «Полтава».

А есть точно такие же команды, как и мы, которые ничего не имели: «Левый берег», ЛНЗ. Они тоже сначала, как говорится, постепенно идут шаг за шагом и к чему-то пришли».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Кудровка Игорь Шуховцев тренер вратарей
Николай Степанов Источник: Трендец
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