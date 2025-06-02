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  4. БАРАНОВ: «Для Кудровки это история. Два года назад играли в аматорах»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 04:23 | Обновлено 02 июня 2025, 04:32
175
0

БАРАНОВ: «Для Кудровки это история. Два года назад играли в аматорах»

Главный тренер «Кудровки» рассказал о ситуации в клубе, который вышел в УПЛ

02 июня 2025, 04:23 | Обновлено 02 июня 2025, 04:32
175
0
БАРАНОВ: «Для Кудровки это история. Два года назад играли в аматорах»
Василий Баранов

Главный тренер «Кудровки» Василий Баранов рассказал о ситуации в клубе, который сенсационно вышел в УПЛ:

«Для клуба, конечно, это история. Еще два года назад команда играла на любительском уровне, а за такой короткий срок уже попала в переходные матчи. То есть и в спортивном плане мы постепенно росли: в прошлом году были шестыми, сейчас – четвертые, и уже играем стыки.

Я не могу сказать, что чувствуется какой-то сумасшедший ажиотаж. Наоборот – мы шли к этой цели. И думаю, наша задача – не только достичь результата, но и показать свою игру, проявить себя. Как я всегда говорю: давайте пошумим! Я не боюсь играть ни с кем. Для меня нет авторитетов среди людей – я всех уважаю, но перед кем-то кланяться – это не про меня.

У нас есть владелец клуба, который вкладывает в команду собственные средства. Мы понимаем, что он не самый богатый человек в стране, но он очень любит футбол. Его дети тоже играют в футбол. И насколько у него хватит финансов... Но он прекрасно понимает, что помимо спортивного результата, нужен еще и долгосрочный рост. Для этого нужен фундамент.

Я имею в виду базу. Не обязательно, чтобы это было что-то роскошное, но все должно быть рядом: футбольное поле, тренажерный зал, столовая, комфортные условия. Пусть это не будет даже 3–4 комнаты, но с качественным ремонтом, чтобы футболистам было удобно – приехать на тренировку, после тренировки восстановиться, отдохнуть.

Сейчас мы тратим много времени на разъезды, но я думаю, что президент это понимает. Он знает, сколько это требует средств. И я уверен, что он хочет развивать клуб в этом направлении. Насколько быстро это получится сделать в условиях войны – сейчас знает только он».

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Кудровка Василий Баранов
Николай Степанов Источник: Трендец
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