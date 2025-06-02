Камбек Свитолиной. Стали известны 4 четвертьфиналистки Ролан Гаррос из 8
1 июня прошли поединки четвертого раунда в верхней части женской сетки на мейджоре
В воскресенье, 1 июня, состоялись матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в верхней части женской сетки одиночного разряда.
Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла четвертую сеяную и прошлогоднюю финалистку Жасмин Паолини, отыграв три матчбола.
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Длаее Элина встретится с действующей победительницей Ролан Гаррос Игой Свентек. Полька в четвертом круге одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся первая ракетка мира Арина Соболенко и олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень.
2 июня на кортах Парижа пройдут противостояния четвертого раунда в нижней части сетки.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова [16] – 7:5, 6:3
Людмила Самсонова [19] – Чжэн Циньвень [8] – 6:7 (5:7), 6:1, 3:6
Жасмин Паолини [4] – Элина Свитолина [13] – 6:4, 6:7 (6:8), 1:6
Елена Рыбакина [12] – Ига Свентек [5] – 6:1, 3:6, 5:7
Ролан Гаррос 2025. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Элина Свитолина [13] – Ига Свентек [5]
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