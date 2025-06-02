СОЛОДАРЕНКО: «Кудровка показывает футбол уровня УПЛ и должна там играть»

Президент «Кудрівки» Роман Солодаренко рассказал о своем отношении к выходу команды в УПЛ:

«Я вообще не согласен с тем, что может попасть кто угодно. Тогда почему же не попадают? Почему тогда команды, которые имеют инфраструктуру, которые имеют больше, чем вы назвали, вылетают из высшей лиги, а туда попадают команды и остаются там? Тут же вопрос не в инфраструктуре, а в отношении вообще. Футбол – это не просто игра, это любовь. Ставить и сводить все только к инфраструктуре – тогда, наверное, высшая лига состояла бы только из одних команд, и она бы никак не менялась.

Сегодня перед интервью я говорил, что несколько дней назад был финал Кубка Германии, где играла команда третьей лиги, которая тоже не имеет суперстадиона, не имеет собственной инфраструктуры, но она играет в финале Кубка Германии. Хотя есть «Байер», есть «Боруссия», есть «Бавария» с бюджетом в сотни миллионов долларов, но они не играют в финале, а играет команда из третьей лиги. И в этом нет ничего плохого.

Мы должны давать шанс каждому, и футбол не исключение. Футбол тоже должен давать шанс каждой команде, каждому футболисту. Тогда мы не можем сосредотачиваться только на гегемоне футбола и все. А все остальные? Почему тогда в Лиге чемпионов играет не только «Реал» с бюджетом в миллиард долларов, а играют и команды, которые имеют бюджет в сотни раз меньше? Или им там нельзя принимать участие?

Посмотрите: инфраструктура «Реала» сегодня стоит десятки миллиардов долларов, а у них скромная база в селе. Мы так не можем сравнивать. Мы должны сравнивать по спортивному принципу. Если сегодня «Кудривка» показывает футбол Высшей лиги – она должна там играть.

Когда говорят, что во время войны все легко дается, что можно выйти из аматоров в высшую лигу – выиграть, на самом деле это неправда. Это очень тяжелая работа, и ту работу, которую прошла «Кудривка» за два года, она действительно очень тяжелая. Мы приложили невероятные усилия, меняли тренеров, состав команды полностью изменился. Если взять два года назад, когда мы получали статус профи-клуба, и сравнить с сегодняшним днем, то, если не ошибаюсь, остался лишь один или два футболиста. Так что сказать, что этот путь прошли легко – это неправда».