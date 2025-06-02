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  4. ШЕЛТОН: «Пришло время, когда я приблизился к уровню Алькараса»
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 02:14 | Обновлено 02 июня 2025, 02:16
54
0

ШЕЛТОН: «Пришло время, когда я приблизился к уровню Алькараса»

Американский теннисист дал пресс-конференцию

02 июня 2025, 02:14 | Обновлено 02 июня 2025, 02:16
54
0
ШЕЛТОН: «Пришло время, когда я приблизился к уровню Алькараса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

Американский теннисист Бен Шелтон рассказал на пресс-конференции о поединке с Карлосом Алькарасом, о прогрессе его игры на грунте и намерении приблизиться к уровню испанца и Янника Синнера.

Смешанные чувства

«Как положительные, так и отрицательные чувства. Думаю, общий уровень у меня был хороший. Считаю, что большую часть матча я играл хорошо и поддерживал свой уровень, что меня радует. Самая сложная часть игры против лучших – это поддерживать уровень в течение долгого времени. Я доволен этим аспектом своей игры. Я был разочарован окончанием первого сета. Я всегда чувствую, что на турнирах Большого шлема, если я выигрываю первый сет, это как убегающий поезд, и это очень сложно. Я очень усложняю задачу сопернику, особенно если поддерживаю этот уровень. В четвертом или пятом сете, если у меня есть преимущество, я чувствую себя очень уверенно.

В последний раз, когда я играл против действующего чемпиона на турнире Большого шлема, это был Синнер в Австралии, и имея похожие возможности в первом сете, немного расстраивает, когда я проигрываю первый сет таким же образом, потому что у меня перехватывает дыхание. В целом, я думаю, что играл в отличный теннис. Я доволен эволюцией моей игры на грунте. Да, я верю, что есть еще некоторые вещи, которые я пытаюсь улучшить».

Близко к уровню Алькараса

«Для меня это самое близкое, что я чувствовал – просто говорю об Алькарасе прямо сейчас – это время, когда я ближе всего подошел к его уровню, самое большое давление, которое, как мне кажется, я оказывал, самое комфортное, что я чувствовал в базовых разменах, лучшее, что я делал своим бэкхендом, когда он прессинговал там. В этом смысле ирония также заключается в том, что он находится на глине, возможно, его лучшей поверхности, и, возможно, моей наименее опытной поверхности.

Есть много положительных моментов, которые можно извлечь из этого, потому что, да, я чувствую, что моя игра значительно улучшается. Я не хочу быть неуважительным и говорить: «Да, я там, но я чувствую, что близок к тому, чтобы начать выигрывать некоторые матчи, подобные этому, и делать эти более глубокие забеги более стабильно». Так что, как вы сказали, они не два плохих парня, которым можно проиграть. После двух матчей, которые я проиграл в этом году, я считаю себя хорошим игроком в турнирах Большого шлема. Да, я надеюсь продолжать совершенствоваться и сделать следующий шаг, потому что это то, где я хочу быть».

Прогресс на грунте

«Я думаю, что мое движение – это одно из них. Думаю, я двигаюсь лучше. Для меня решающее значение имеет возврат подачи, еще один важный аспект защиты от бэкхенда и возможность перехода от нейтрального к атакующему режиму в разменах базовой линии. Я считаю, что если бы я играл против такого парня, как Алькарас год или два назад, это была бы улица с односторонним движением. Если бы не очень хорошая подача, у меня были бы проблемы в розыгрышах. Думаю, сегодня я показал гораздо лучшие результаты в розыгрышах с базовой линии, в обменах ударами, в играх в кошки-мышки. Я чувствовал себя все более и более комфортно. Я думаю, что чем больше я буду улучшать свои движения на поверхности и решать некоторые проблемы с подачей и приемом, тем ближе я буду к тому, где хочу быть».

Наслаждение матчем

«Мне понравилось на 100%. Я думаю, что это тот тип матча, уровень игры, который мне нравится, знаете, сильные удары с обеих сторон. Я думаю, что было много отличных ралли. Да, это те матчи, ради которых ты живешь, среда, ради которой по крайней мере я живу, и, знаешь, ситуации, в которые ты хочешь ставить себя все больше и больше».

В восторге от игры Алькараса

«Я всегда говорю, что лучшие игроки на каждом покрытии – это те, кто лучше всех двигается. Я думаю, что его движения элитные, то, как он может забрать лишний мяч. Очевидно, что взрывной теннис и то, как он может использовать углы и открывать корт, очень, очень сложно. Так что я думаю, что все это вместе, атлетизм, чувство у сетки, касание и падения, это полный комплект».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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