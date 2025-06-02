Три украинских футболиста могут сыграть в клубном чемпионате мира 2025
Андрей Лунин, Анатолий Трубин и Артем Смоляков готовятся к топ-турниру лета
В июне-июле в США состоится исторический розыгрыш Клубного чемпионата мира 2025.
Впервые турнир пройдет в расширенном формате с участием 32 клубов из 6 конфедераций. Три украинских футболиста могут сыграть на КЧМ-2025, поскольку их команды получили право выступить на престижном форуме.
Последнюю путевку завоевал Лос-Анджелес, в составе которого находится украинский защитник Артем Смоляков. Американский клуб победил в стыковом матче мексиканскую Америку (2:1 в дополнительное время). Смоляков провел весь матч на скамейке запасных, но теперь может готовиться к участию в турнире. Лос-Анджелес попал в группу D вместе с Фламенго, Эсперансом и Челси.
Также два украинских вратаря имеют шанс проявить себя на мировой арене. Андрей Лунин в составе мадридского Реала сыграет в группе H, где соперниками станут Аль-Хиляль, Пачука и РБ Зальцбург. Анатолий Трубин с Бенфикой выступит в группе C, где также сыграют Бавария, Бока Хуниорс и Окленд Сити.
На КЧМ-2025 также заявлен английский Челси, однако украинский вингер синих Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за дела, связанного с допингом.
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля, финальный матч состоится на стадионе MetLife Stadium в Нью-Йорке. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Клубный чемпионат мира 2025
Состав групп:
- Группа A: Палмейрас (Бразилия), Порту (Португалия), Аль-Ахли (Египет), Интер Майами (США)
- Группа B: ПСЖ (Франция), Атлетико Мадрид (Испания), Ботафого (Бразилия), Сиэтл Саундерс (США)
- Группа C: Бавария (Германия), Окленд Сити (Новая Зеландия), Бока Хуниорс (Аргентина), Бенфика (Португалия)
- Группа D: Фламенго (Бразилия), Эсперанс (Тунис), Челси (Англия), Лос-Анджелес (США)
- Группа E: Ривер Плейт (Аргентина), Урава Ред Даймондс (Япония), Монтеррей (Мексика), Интер (Италия)
- Группа F: Флуминенсе (Бразилия), Боруссия Дортмунд (Германия), Ульсан (Южная Корея), Мамелоди Сандаунз (ЮАР)
- Группа G: Манчестер Сити (Англия), Видад (Марокко), Аль-Айн (ОАЭ), Ювентус (Италия)
- Группа H: Реал Мадрид (Испания), Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Пачука (Мексика), РБ Зальцбург (Австрия)
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