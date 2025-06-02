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Молодежные турниры
02 июня 2025, 00:59 | Обновлено 02 июня 2025, 01:14
95
0

ФОТО. Украинская молодежка готовится к Евро и спаррингу с Испанией U-21

Молодежная сборная Украины продолжает учебно-тренировочные сборы

02 июня 2025, 00:59 | Обновлено 02 июня 2025, 01:14
95
0
ФОТО. Украинская молодежка готовится к Евро и спаррингу с Испанией U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании перед Евро-2025 U-21.

Сборная Украины U-21 базируется в Аликанте, где будет тренироваться под руководством главного тренера Унаи Мельгосы.

Товарищеский матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 6 июня в испанском городе Алькоркон на арене «Санто Доминго Стэдиум».

А затем молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ФОТО. Украинская молодежка готовится к Евро и спаррингу с Испании U-21

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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