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  4. Карлос Алькарас одержал 100 побед на грунтовом покрытии в ATP-туре
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 00:52 | Обновлено 02 июня 2025, 00:54
45
0

Карлос Алькарас одержал 100 побед на грунтовом покрытии в ATP-туре

Испанец достиг юбилейной победы

02 июня 2025, 00:52 | Обновлено 02 июня 2025, 00:54
45
0
Карлос Алькарас одержал 100 побед на грунтовом покрытии в ATP-туре
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В свои 22 года испанский теннисист Карлос Алькарас уже добился множества значимых достижений. Победив в 1/8 финала Ролан Гаррос Бена Шелтона, Карлитос одержал 100-ю победу на грунтовом покрытии в своей карьере.

К тому же он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который выиграл 100 матчей на грунте.

Больше всего побед на грунте среди мужчин, родившихся в 2000 году или позже (на уровне ATP-тура):

  • 100 – Карлос Алькарас (род. в 2003 году)
  • 81 – Себастьян Баэс (род. в 2000 году)
  • 75 – Лоренцо Музетти (род. в 2002 году)
  • 62 – Янник Синнер (род. в 2001 году)
  • 54 – Хольгер Руне (род. в 2003 году)

Позиция Алькараса в другом списке не изменилась – он уже шел третьим до сегодняшнего дня, но с каждым новым выигранным матчем он приближается к вершине рейтинга лучших процентов побед на грунте среди мужчин в Открытой эре.

На данный момент он уступает только Рафаэлю Надалю и Бьорну Боргу, которые в сумме на двоих выиграли 20 титулов Ролан Гаррос.

Лучший процент побед на грунте среди мужчин в Открытую эру (на уровне ATP-тура, минимум 100 матчей):

  • 90,5% – Рафаэль Надаль (484 победы – 51 поражение)
  • 86,1% – Бьорн Борг (285 – 46)
  • 84,0% – Карлос Алькарас (100 – 19)
  • 81,0% – Иван Лендл (329 – 77)
  • 80,5% – Новак Джокович (293 – 71)
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Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) статистика
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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