Карлос Алькарас одержал 100 побед на грунтовом покрытии в ATP-туре
Испанец достиг юбилейной победы
В свои 22 года испанский теннисист Карлос Алькарас уже добился множества значимых достижений. Победив в 1/8 финала Ролан Гаррос Бена Шелтона, Карлитос одержал 100-ю победу на грунтовом покрытии в своей карьере.
К тому же он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который выиграл 100 матчей на грунте.
Больше всего побед на грунте среди мужчин, родившихся в 2000 году или позже (на уровне ATP-тура):
- 100 – Карлос Алькарас (род. в 2003 году)
- 81 – Себастьян Баэс (род. в 2000 году)
- 75 – Лоренцо Музетти (род. в 2002 году)
- 62 – Янник Синнер (род. в 2001 году)
- 54 – Хольгер Руне (род. в 2003 году)
Позиция Алькараса в другом списке не изменилась – он уже шел третьим до сегодняшнего дня, но с каждым новым выигранным матчем он приближается к вершине рейтинга лучших процентов побед на грунте среди мужчин в Открытой эре.
На данный момент он уступает только Рафаэлю Надалю и Бьорну Боргу, которые в сумме на двоих выиграли 20 титулов Ролан Гаррос.
Лучший процент побед на грунте среди мужчин в Открытую эру (на уровне ATP-тура, минимум 100 матчей):
- 90,5% – Рафаэль Надаль (484 победы – 51 поражение)
- 86,1% – Бьорн Борг (285 – 46)
- 84,0% – Карлос Алькарас (100 – 19)
- 81,0% – Иван Лендл (329 – 77)
- 80,5% – Новак Джокович (293 – 71)
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