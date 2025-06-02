Карлос Алькарас одержал 100 побед на грунтовом покрытии в ATP-туре

В свои 22 года испанский теннисист Карлос Алькарас уже добился множества значимых достижений. Победив в 1/8 финала Ролан Гаррос Бена Шелтона, Карлитос одержал 100-ю победу на грунтовом покрытии в своей карьере.

К тому же он стал первым теннисистом, родившимся в 2000-х годах, который выиграл 100 матчей на грунте.

Больше всего побед на грунте среди мужчин, родившихся в 2000 году или позже (на уровне ATP-тура):

100 – Карлос Алькарас (род. в 2003 году)

81 – Себастьян Баэс (род. в 2000 году)

75 – Лоренцо Музетти (род. в 2002 году)

62 – Янник Синнер (род. в 2001 году)

54 – Хольгер Руне (род. в 2003 году)

Позиция Алькараса в другом списке не изменилась – он уже шел третьим до сегодняшнего дня, но с каждым новым выигранным матчем он приближается к вершине рейтинга лучших процентов побед на грунте среди мужчин в Открытой эре.

На данный момент он уступает только Рафаэлю Надалю и Бьорну Боргу, которые в сумме на двоих выиграли 20 титулов Ролан Гаррос.

Лучший процент побед на грунте среди мужчин в Открытую эру (на уровне ATP-тура, минимум 100 матчей):