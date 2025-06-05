Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Лидером списка остался Усман Дембеле
Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги чемпионов 2024/25.
Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместились лидеры «Барсеолны» – Ламин Ямаль и Рафинья.
Четвертое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху, а пятым идет Дезире Дуэ.
На шестое место поднялся звездный вингер «ПСЖ» из Грузии Хвича Кварацхелия.
Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025
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