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05 июня 2025, 00:45 |
1078
3

Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?

Лидером списка остался Усман Дембеле

05 июня 2025, 00:45 |
1078
3
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Ballon d'Or

Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после финала Лиги чемпионов 2024/25.

Главным фаворитом на награду остался Усман Дембеле, за ним разместились лидеры «Барсеолны» – Ламин Ямаль и Рафинья.

Четвертое место досталось лучшему бомбардиру АПЛ Мохамеду Салаху, а пятым идет Дезире Дуэ.

На шестое место поднялся звездный вингер «ПСЖ» из Грузии Хвича Кварацхелия.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг главных фаворитов на Золотой мяч 2025

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Мохамед Салах Дезире Дуэ Хвича Кварацхелия Усман Дембеле Рафинья Диас Ламин Ямаль Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Комментарии 3
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OKs100
Дембеле, которого выгнали из Барселоны как мусор. 
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0
Sergei Aalst
завтра любое издание опубликует мвой рейтинг, и он будет отличаться! выбирают тренеры и капитаны в конце года по итогам футбольного сезона!  манипуляция и проталкивание нужных! 
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0
Burevestnik
знову Віні не отримає цяцьку...
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-1
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