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Ролан Гаррос
02 июня 2025, 00:26 | Обновлено 02 июня 2025, 00:28
342
0

СВЕНТЕК: «В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера»

Действующая чемпионка Ролан Гаррос прокомментировала свою победу

02 июня 2025, 00:26 | Обновлено 02 июня 2025, 00:28
342
0
СВЕНТЕК: «В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек прокомментировала свою победу над 12-й сеяной Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера», – сказала Свентек сразу после матча.

О том, как удалось прибавить по ходу встречи:

«Елена очень сильно давила, и мне нужно было что-то сделать, чтобы вернуться в игру. Честно говоря, при такой ее игре у меня было немного надежды, но я просто продолжала бороться, и рада, что сделала это, потому что с каждым геймом мне удавалось немного больше раскрепоститься, и в концовке я смогла играть в свой теннис».

Об игре с большим количеством топспинов во втором и третьем сетах:

«Это был план с самого начала, но я чувствовала, что она не оставляла мне пространства – играла очень близко к линиям. Это был действительно высокий уровень. Это всегда входит в план, так что я рада, что, когда появилась возможность это реализовать, я проявила терпение, сохранила концентрацию и использовала каждый шанс».

О невероятном уровне игры в третьем сете:

«Это было непросто, но, думаю, мы обе показали потрясающий теннис. Играть против Елены всегда сложно, так что эта победа многое для меня значит, и я рада, что прошла дальше».

В четвертьфинале Свентек встретится с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

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Ролан Гаррос 2025 Ига Свёнтек Елена Рыбакина Элина Свитолина
Вячеслав Кулаковский Источник: Roland Garros
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