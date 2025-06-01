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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 22:59 | Обновлено 01 июня 2025, 23:16
714
4

Стало известно, где продолжит карьеру основной голкипер Ворсклы

Вратарь Павел Исенко будет играть за харьковский Металлист 1925

01 июня 2025, 22:59 | Обновлено 01 июня 2025, 23:16
714
4
Стало известно, где продолжит карьеру основной голкипер Ворсклы
ФК Ворскла Полтава. Павел Исенко

Вратарь «Ворсклы» Павел Исенко летом присоединится к харьковскому клубу «Металлист 1925» на правах свободного агента.

Харьковчане проявляли интерес к 21-летнему голкиперу еще зимой, однако тогда дело не дошло до официального предложения.

В сезоне 2024/25 Исенко провел 29 матчей в составе «Ворсклы» в УПЛ, а также сыграл 1 матч Кубка и 2 стыковых поединка плей-офф.

«Ворскла» уступила команде «Кудровка» в переходных матчах (2:1, 0:1, пен. 3:4) и вылетела в Первую лигу.

Интересно, что полтавская команда недавно получила три трансферных бана от УЕФА.

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Ворскла Полтава Павел Исенко Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы свободный агент
Николай Степанов Источник: Бей-беги
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Комментарии 4
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Victor673256ua
Молодий і перспективний голкіпер. Зрозуміло, що Динамо не підпише, бо там Суркіс є)). Ну міг би хтось і зробити трансфер. А от Ворскла свій шанс заробити гроші провтикала
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Gargantua81
готовили его долго на продажу, и потеряют свободным агентом.
гениальный менеджмент афериста Лысака
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0
Saltovka
Вот это дело! Варакуту назад в ЧО!
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