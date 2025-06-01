Стало известно, где продолжит карьеру основной голкипер Ворсклы

Вратарь «Ворсклы» Павел Исенко летом присоединится к харьковскому клубу «Металлист 1925» на правах свободного агента.

Харьковчане проявляли интерес к 21-летнему голкиперу еще зимой, однако тогда дело не дошло до официального предложения.

В сезоне 2024/25 Исенко провел 29 матчей в составе «Ворсклы» в УПЛ, а также сыграл 1 матч Кубка и 2 стыковых поединка плей-офф.

«Ворскла» уступила команде «Кудровка» в переходных матчах (2:1, 0:1, пен. 3:4) и вылетела в Первую лигу.

Интересно, что полтавская команда недавно получила три трансферных бана от УЕФА.