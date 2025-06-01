Определен последний участник Серии A. Попытка суперкамбека не удалась

В финале плей-офф Серии B итальянский «Кремонезе» одержал победу над «Специей» со счетом 3:2, обеспечив себе повышение в Серию A.

Матч состоялся 1 июня 2025 года на стадионе Альберто Пикко в Ла-Специи. Главным арбитром работал Эммануэле Коломбо.

Первая встреча завершилась без голов (0:0), а решающий поединок оказался очень результативным.

Гости забили три мяча, но хозяева поля начали попытку суперкамбэка, отыграв два гола на 84-й и 85-й минутах. Однако забить третий мяч им не удалось.

Таким образом, «Кремонезе» возвращается в Серию A после двух лет, проведенных в Серии B.

Ранее из Серии B повысились в классе Сассуоло и Пиза, а неудачниками сезона Серии A стали Эмполи, Венеция и Монца.

Чемпионат Италии. Серия B

Плей-офф, финал, 1 июня 2025

Специя – Кремонезе – 2:3

Голы: Эспозито, 84, Виньяли, 85 – Де Лука, 25, 79, Коллоколо, 63

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