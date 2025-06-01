Определен последний участник Серии A. Попытка суперкамбека не удалась
Команда Кремонезе в ответном поединке переиграла Специю со счетом 3:2
В финале плей-офф Серии B итальянский «Кремонезе» одержал победу над «Специей» со счетом 3:2, обеспечив себе повышение в Серию A.
Матч состоялся 1 июня 2025 года на стадионе Альберто Пикко в Ла-Специи. Главным арбитром работал Эммануэле Коломбо.
Первая встреча завершилась без голов (0:0), а решающий поединок оказался очень результативным.
Гости забили три мяча, но хозяева поля начали попытку суперкамбэка, отыграв два гола на 84-й и 85-й минутах. Однако забить третий мяч им не удалось.
Таким образом, «Кремонезе» возвращается в Серию A после двух лет, проведенных в Серии B.
Ранее из Серии B повысились в классе Сассуоло и Пиза, а неудачниками сезона Серии A стали Эмполи, Венеция и Монца.
Чемпионат Италии. Серия B
Плей-офф, финал, 1 июня 2025
Специя – Кремонезе – 2:3
Голы: Эспозито, 84, Виньяли, 85 – Де Лука, 25, 79, Коллоколо, 63
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