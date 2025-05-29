Кто попадет в Серию A? В Италии проведен первый поединок плей-офф
Кремонезе и Специя сыграли в нулевую ничью, и все будет решаться в 2-й игре
В четверг, 29 мая, на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне состоялся первый матч финала плей-офф Серии B за право выхода в Серию А.
«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью 0:0, оставив интригу на ответную встречу. Командам не удалось реализовать свои голевые моменты.
Судьба последней путевки в Серию А сезона 2025/26 решится в ответном матче, который состоится 1 июня в Ла-Специи.
В случае ничейного исхода по сумме двух встреч, преимущество будет у «Специи», занявшей более высокое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.
В плей-офф принимали участие 6 команд. В четвертьфиналах Катандазаро взял верх над Чезеной (1:0), а Юве Стабия пеериграл Палермо (1:0). В полуфиналах Специя нанесла поражения Катандзаро (2:0, 2:1), а Кремонезе прошел команду Юве Стабия (1:2, 3:0).
Ранее из Серии B повысились в классе Сассуоло и Пиза, а неудачниками сезона Серии A стали Эмполи, Венеция и Монца.
Италия. Серия B, плей-офф за повышение
Финал. Первый матч, 29 мая
Кремонезе – Специя – 0:0
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