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Италия
29 мая 2025, 23:37 | Обновлено 29 мая 2025, 23:49
547
1

Кто попадет в Серию A? В Италии проведен первый поединок плей-офф

Кремонезе и Специя сыграли в нулевую ничью, и все будет решаться в 2-й игре

29 мая 2025, 23:37 | Обновлено 29 мая 2025, 23:49
547
1
Кто попадет в Серию A? В Италии проведен первый поединок плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 29 мая, на стадионе «Джованни Цини» в Кремоне состоялся первый матч финала плей-офф Серии B за право выхода в Серию А.

«Кремонезе» и «Специя» сыграли вничью 0:0, оставив интригу на ответную встречу. Командам не удалось реализовать свои голевые моменты.

Судьба последней путевки в Серию А сезона 2025/26 решится в ответном матче, который состоится 1 июня в Ла-Специи.

В случае ничейного исхода по сумме двух встреч, преимущество будет у «Специи», занявшей более высокое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

В плей-офф принимали участие 6 команд. В четвертьфиналах Катандазаро взял верх над Чезеной (1:0), а Юве Стабия пеериграл Палермо (1:0). В полуфиналах Специя нанесла поражения Катандзаро (2:0, 2:1), а Кремонезе прошел команду Юве Стабия (1:2, 3:0).

Ранее из Серии B повысились в классе Сассуоло и Пиза, а неудачниками сезона Серии A стали Эмполи, Венеция и Монца.

Италия. Серия B, плей-офф за повышение

Финал. Первый матч, 29 мая

Кремонезе – Специя – 0:0

Сетка плей-офф

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Кремонезе Специя Серия A Серия B переходные матчи чемпионат Италии по футболу Катандзаро Чезена Юве Стабия Палермо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
мда, років 20 назад Палермо з Пармою у фіналі Кубка УЄФА грали...
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