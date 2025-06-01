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  4. Президент Кудровки: У нас просмотры TikTok – 1 млн, у команд УПЛ – 60 тысяч
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 23:04 |
692
2

Президент Кудровки: У нас просмотры TikTok – 1 млн, у команд УПЛ – 60 тысяч

Роман Солодаренко рассказал, будет ли команда отставать от клубов элитной лиги

01 июня 2025, 23:04 |
692
2
Президент Кудровки: У нас просмотры TikTok – 1 млн, у команд УПЛ – 60 тысяч
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент команды Кудровка Роман Солодаренко поделился ожиданиями от выступлений в УПЛ и рассказал, будут ли они в чем-то отставать от клубов элитной лиги:

«Просто на некоторые вещи нужно больше времени. Если команда из Второй лиги в Первую лигу может попасть за полгода, условно, или за год по спортивному принципу, то построить стадион за полгода нет возможности. Это не от того, что финансовая составляющая отстает от спортивной. Они не отстают, но на определенные работы или на определенные действия нужно определенное время, вот и все.

А на сегодняшний день абсолютно все наши отделы, которые есть в клубе, которые есть в команде, которые вообще мы создали, идут в ногу с командой. Поверьте, мы не будем от кого-то в чем-то отставать. Как можно сказать, что что-то от кого-то отстает? Если взять, например, несколько месяцев назад TikTok. Просмотры TikTok Кодровки – под миллион, просмотры наших первых команд Высшей лиги – 60-70 тысяч. Я не считаю, что кто-то в чем-то отстает.

Сегодня я абсолютно готов к тому, что команда попадет в УПЛ, и мы не будем пасти там задних. Все, что необходимо будет для команды – бюджет, поля, тренировочная база, сборы – оно все для нее будет. На достаточном уровне – не на уровне просто пребывания там», – сказал Солодаренко.

После поражение Ворскле в первом матче 1 июня Кудровка одержала победу в ответной игре (1:0, 4:3 по пен.) в плей-офф УПЛ и впервые в истории вышла в элитный дивизион Украины.

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Роман Солодаренко Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Агарков Источник: Трендец
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Перегляди у TikTok це канєшно круто.Чи може ви їх якось зможете в стадіон перетворити. 
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Gargantua81
это даже не райцентр
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0
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