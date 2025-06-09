Ямаль получит от Барселоны огромный бонус за подписание контракта

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

По информации испанских СМИ, базовая зарплата Ямаля в «Барселоне» составит 10 миллионов евро в год, а с учетом бонусов может вырасти до 20 млн. Кроме этого, испанец получит солидный подписной бонус – 25 миллионов евро, которые будут выплачиваться в течение шести сезонов.

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей. Забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.