Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой

26-летний левый фулбек киевского Динамо Владислав Дубинчак не поможет сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде.

Пресс-служба УАФ сообщила, что Дубинчак заболел ветрянкой. Сине-желтые 7 и 10 июня сыграет матчи с Канадой и Новой Зеландией на соревнованиях Canadian Shield.

В сезоне 2024/25 Дубинчак отыграл 31 матч во всех турнирах за Динамо и отметился шестью голами.

Владислав впервые был вызван в расположение национальной украинский команды в октябре 2023 года, но пока что так и не дебютировал за сборную.

27 мая стало известно, что за подопечных Сергея Реброва в Канаде точно не сыграет Александр Назаренко из-за травмы.