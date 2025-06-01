Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой
Владислав Дубинчак не поможет сине-желтым на турнире Canadian Shield
26-летний левый фулбек киевского Динамо Владислав Дубинчак не поможет сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде.
Пресс-служба УАФ сообщила, что Дубинчак заболел ветрянкой. Сине-желтые 7 и 10 июня сыграет матчи с Канадой и Новой Зеландией на соревнованиях Canadian Shield.
В сезоне 2024/25 Дубинчак отыграл 31 матч во всех турнирах за Динамо и отметился шестью голами.
Владислав впервые был вызван в расположение национальной украинский команды в октябре 2023 года, но пока что так и не дебютировал за сборную.
27 мая стало известно, что за подопечных Сергея Реброва в Канаде точно не сыграет Александр Назаренко из-за травмы.
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