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Чемпионат мира
01 июня 2025, 22:35 | Обновлено 01 июня 2025, 23:17
1728
9

Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой

Владислав Дубинчак не поможет сине-желтым на турнире Canadian Shield

01 июня 2025, 22:35 | Обновлено 01 июня 2025, 23:17
1728
9
Потеря сборной Украины перед Канадой. Защитник Динамо заболел ветрянкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

26-летний левый фулбек киевского Динамо Владислав Дубинчак не поможет сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде.

Пресс-служба УАФ сообщила, что Дубинчак заболел ветрянкой. Сине-желтые 7 и 10 июня сыграет матчи с Канадой и Новой Зеландией на соревнованиях Canadian Shield.

В сезоне 2024/25 Дубинчак отыграл 31 матч во всех турнирах за Динамо и отметился шестью голами.

Владислав впервые был вызван в расположение национальной украинский команды в октябре 2023 года, но пока что так и не дебютировал за сборную.

27 мая стало известно, что за подопечных Сергея Реброва в Канаде точно не сыграет Александр Назаренко из-за травмы.

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Владислав Дубинчак болезнь Динамо Киев сборная Украины по футболу Canadian Shield товарищеские матчи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Victor673256ua
Пропоную наступною офіційною і поважною відмовою їхати у збірну - кішка народжує
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0
MIRRA
Наш футбол декградував від 4х претендентів на золото до Кудрівки у вищому дивізіоні....
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0
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AK.228
Та пох
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-1
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Saltovka
Это ж не потеря. Теперь сборная наверняка удачно проведёт сбор в Канаде!
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-3
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