ОФИЦИАЛЬНО. Довбик ждет. Аталанта попрощалась с известным наставником

Итальянская Аталанта на официальном сайте попрощалась с 67-летним специалистом Джаном Пьеро Гасперини.

«У нас была замечательная история, скорее уникальная, чем редкая в мире футбола. Девять исключительных и интенсивных лет, за которые мы добились выдающихся результатов в Италии и Европе.

Страница или, скорее, огромная глава, которая останется неизгладимой в истории Аталанты, как и отношения привязанности (глубокой) и уважения (искреннего), которые связывали нас и которые свяжут нас снова, несмотря на то, что наши профессиональные пути теперь расходятся.

Мы никогда не сможем в полной мере отблагодарить вас за те эмоции, которые вы нам подарили, и за ту радость, которую мы вместе смогли подарить Бергамо и нашим поклонникам, которая превзошла все мыслимые пределы.

После стольких лет, проведенных вместе, мы чувствовали, что обязаны уважать ваше стремление искать новые стимулы, прекрасно понимая, что наши отношения никогда не закончатся и что наше взаимное уважение никогда не уменьшится.

Еще раз и навсегда спасибо, Мистер!», – идется в заявлении Аталанты.

Гасперини возглавил Аталанту в 2016 году. За девять лет Джан Пьеро вместе с бергамасками четыре раза становился бронзовым призером чемпионата Италии (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25), а также выиграл Лигу Европы в кампании 2023/24.

Ожидается, что в ближайшее время Гасперини станет главным тренером римской Ромы, за которую выступает украинский форвард Артем Довбик.

Сам Гасперини попрощался с Аталантой и болельщиками командами еще 31 мая.