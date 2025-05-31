Уходит в Рому. Наставник Аталанты попрощался с болельщиками
Гасперини подтвердил уход из команды
Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что покидает команду после девяти лет работы.
Вместе с наставником команда не только впервые сыграла в Лиге чемпионов, но и завоевала первый еврокубковый трофей – Лигу Европы.
«Не мог сказать вам это раньше, потому что только недавно принял решение завершить наше 9-летнее сотрудничество. Я не хочу называть это прощанием, потому что Аталанта навсегда остается в моем сердце».
«Уход – это мое и только мое решение. Решил, что пора сделать этот шаг. Я оставляю команду на третьем итоговом месте, что даст возможность снова сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Гасперини болельщикам.
Ожидается, что Гасперини станет новым тренером Ромы.
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