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Италия
31 мая 2025, 17:22 | Обновлено 31 мая 2025, 17:24
728
0

Уходит в Рому. Наставник Аталанты попрощался с болельщиками

Гасперини подтвердил уход из команды

31 мая 2025, 17:22 | Обновлено 31 мая 2025, 17:24
728
0
Уходит в Рому. Наставник Аталанты попрощался с болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что покидает команду после девяти лет работы.

Вместе с наставником команда не только впервые сыграла в Лиге чемпионов, но и завоевала первый еврокубковый трофей – Лигу Европы.

«Не мог сказать вам это раньше, потому что только недавно принял решение завершить наше 9-летнее сотрудничество. Я не хочу называть это прощанием, потому что Аталанта навсегда остается в моем сердце».

«Уход – это мое и только мое решение. Решил, что пора сделать этот шаг. Я оставляю команду на третьем итоговом месте, что даст возможность снова сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Гасперини болельщикам.

Ожидается, что Гасперини станет новым тренером Ромы.

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Аталанта Рома Рим Джан Пьеро Гасперини Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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