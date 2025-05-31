Уходит в Рому. Наставник Аталанты попрощался с болельщиками

Тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что покидает команду после девяти лет работы.

Вместе с наставником команда не только впервые сыграла в Лиге чемпионов, но и завоевала первый еврокубковый трофей – Лигу Европы.

«Не мог сказать вам это раньше, потому что только недавно принял решение завершить наше 9-летнее сотрудничество. Я не хочу называть это прощанием, потому что Аталанта навсегда остается в моем сердце».

«Уход – это мое и только мое решение. Решил, что пора сделать этот шаг. Я оставляю команду на третьем итоговом месте, что даст возможность снова сыграть в Лиге чемпионов», – сказал Гасперини болельщикам.

Ожидается, что Гасперини станет новым тренером Ромы.