МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

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Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич отдал должное парижанам и вспомнил о каталонской «Барселоне».

«Следует отдать должное тренерскому штабу парижан, который позаботился о том, чтобы подопечные имели преимущество в скорости, разнообразии действий на футбольном поле. И еще каждый из французов четко знал свой маневр, никто не выпадал из ансамбля, в отличие от целой группы исполнителей «Интера».

Конечно, обидно, что «Барселона» в полуфинале уступила «Интеру». Иначе мы бы стали свидетелями фантастического финала», – сказал Маркевич.