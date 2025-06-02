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  4. МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»
Лига чемпионов
02 июня 2025, 22:07 |
683
4

МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»

Мирон Богданович считает, что «Барселона» заслужила сыграть в финале Лиги чемпионов

02 июня 2025, 22:07 |
683
4
МАРКЕВИЧ: «Жаль, что они проиграли, потому что финал был бы фантастическим»
УАФ. Мирон Маркевич

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прославленный украинский тренер Мирон Маркевич отдал должное парижанам и вспомнил о каталонской «Барселоне».

«Следует отдать должное тренерскому штабу парижан, который позаботился о том, чтобы подопечные имели преимущество в скорости, разнообразии действий на футбольном поле. И еще каждый из французов четко знал свой маневр, никто не выпадал из ансамбля, в отличие от целой группы исполнителей «Интера».

Конечно, обидно, что «Барселона» в полуфинале уступила «Интеру». Иначе мы бы стали свидетелями фантастического финала», – сказал Маркевич.

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Мирон Маркевич
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Денис Брегін
а хто їм доктор, шо вони аж 7 штук від такого інтера  заковтнули
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apepa
Финал всеравно бы выиграл ПСЖ.
Катарские шейхи купили этот кубок. 
За миллион норковых шубок!
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-1
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