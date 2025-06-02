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  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это позор. Не понимаю, они пешком по полю ходили»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 23:21 |
952
1

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это позор. Не понимаю, они пешком по полю ходили»

Экс-игрок «Динамо» – о финале Лиги чемпионов

02 июня 2025, 23:21 |
952
1
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это позор. Не понимаю, они пешком по полю ходили»
Instagram. Артем Милевский

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Финальный поединок прокомментировал бывший футболист «Динамо» Артем Милевский.

«Что касается ПСЖ – Интер, то я особо не смотрел это позорище. Я болел за Интер, поэтому результат меня шокировал.

Не понимаю, что случилось с нерадзурри в решающем матче, что они пешком по полю ходили. Индзаги меня откровенно расстроил, что не смог настроить команду на финал», – сказал Артем.

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 1
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apepa
так же пешком динама ходила в матчах Лиге Европы. И это тоже позор!
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