Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это позор. Не понимаю, они пешком по полю ходили»
Экс-игрок «Динамо» – о финале Лиги чемпионов
В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».
Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.
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Финальный поединок прокомментировал бывший футболист «Динамо» Артем Милевский.
«Что касается ПСЖ – Интер, то я особо не смотрел это позорище. Я болел за Интер, поэтому результат меня шокировал.
Не понимаю, что случилось с нерадзурри в решающем матче, что они пешком по полю ходили. Индзаги меня откровенно расстроил, что не смог настроить команду на финал», – сказал Артем.
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