Артем МИЛЕВСКИЙ: «Это позор. Не понимаю, они пешком по полю ходили»

В субботу, 31 мая, прошел финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра прошла на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Парижане разгромили соперника со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Финальный поединок прокомментировал бывший футболист «Динамо» Артем Милевский.

«Что касается ПСЖ – Интер, то я особо не смотрел это позорище. Я болел за Интер, поэтому результат меня шокировал.

Не понимаю, что случилось с нерадзурри в решающем матче, что они пешком по полю ходили. Индзаги меня откровенно расстроил, что не смог настроить команду на финал», – сказал Артем.