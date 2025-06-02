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  4. Йожеф САБО: «Это большая проблема. Они больше не вернутся в Украину»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 23:40 |
524
0

Йожеф САБО: «Это большая проблема. Они больше не вернутся в Украину»

Легенда «Динамо» о перспективах украинского футбола

02 июня 2025, 23:40 |
524
0
Йожеф САБО: «Это большая проблема. Они больше не вернутся в Украину»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Легенда «Динамо» Йожеф Сабо высказался о перспективах молодых украинских футболистов.

«В Барселоне играют несколько молодых 18-летних футболистов, в ПСЖ – 19-летний Дуэ отличился дублем в финале. Вот это уровень молодежи, а у нас таких нет! Да, это можно списать на войну. У нас беда с молодежью. Многих детей родители вывезли за границу, и они уже не вернутся в Украину. Для нашего футбола – это огромная проблема», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, почему покинул пост наставника национальной команды и работу в столичном клубе.

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Йожеф Сабо
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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