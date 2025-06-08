Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Испания
08 июня 2025, 01:32 |
421
1

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа

Тренер хочет ускорить трансфер Хоана Гарсии

08 июня 2025, 01:32 |
421
1
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму. После обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.

Голкипер рискует пропустить КЧМ-2025. Из-за травмы бельгийца главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поставил перед клубом срочную задачу – купить голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсию. Ожидается, что именно Гарсия станет стартовым вратарем «Реала», если Куртуа не восстановится к началу турнира.

В этом сезоне Хоан Гарсия провел 38 матчей, пропустил 51 гол и восемь раз отыграл на ноль.

По теме:
Барселона нацелилась на 36-летнего вингера. Запрос Флика
Один из лучших игроков мира получил травму. Известны подробности
Гранд нацелился на полузащитника Реала. Готовится предложение
Эспаньол трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид Хоан Гарсия Тибо Куртуа клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
Теннис | 07 июня 2025, 19:39 14
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос
ВИДЕО. Соболенко как минимум дважды послала тренера в финале Ролан Гаррос

Коко Гауфф переиграла Арину в поединке за трофей французского слэма

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Футбол | 07 июня 2025, 11:52 2
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Я готов подарить Ингулец, но есть одно условие»

Функционер готов пойти на отважный шаг

Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Футбол | 07.06.2025, 04:03
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Олег БЛОХИН: «Знаете, сколько денег за меня когда-то давал Реал Мадрид?»
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Футбол | 07.06.2025, 02:50
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Гвардиола разочарован. Пеп выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Футбол | 08.06.2025, 01:32
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhiikher
А как же вечный лузер великий вратарь великой сборной, которая никогда не обсыпается 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бы победил Усика и Владимира Кличко»
06.06.2025, 05:11
Бокс
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
Сабо назвал лучшего игрока в истории сборной Украины
06.06.2025, 12:52 4
Футбол
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
Месси выбрал себе новый клуб. Он покинет Интер Майами
06.06.2025, 08:49 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 16
Бокс
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
Хаби Алонсо выбрал турнир, в котором будет играть Лунин за Реал
06.06.2025, 07:42 8
Футбол
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
РЕБРОВ: «Два игрока попросили меня не вызывать их на турнир в Канаде»
07.06.2025, 00:23 9
Футбол
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
ВИДЕО. Ястремская отгуляла вечеринку в Монако вместе с Костюк и Билодид
06.06.2025, 16:05 6
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для этого боксера все очень плохо закончится»
06.06.2025, 04:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем