Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа

Пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму. После обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.

Голкипер рискует пропустить КЧМ-2025. Из-за травмы бельгийца главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поставил перед клубом срочную задачу – купить голкипера «Эспаньола» Хоана Гарсию. Ожидается, что именно Гарсия станет стартовым вратарем «Реала», если Куртуа не восстановится к началу турнира.

В этом сезоне Хоан Гарсия провел 38 матчей, пропустил 51 гол и восемь раз отыграл на ноль.