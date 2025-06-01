Свитолина рассказала, как ей удалось спасти три матчбола и обыграть Паолини

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела пресс-конференцию после победы над Жасмин Паолини в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025:

– Три отыгранных матчбола. Как вам удалось их все спасти?

– Я старалась придерживаться своего плана на игру, оставаться в матче, бороться, продолжать действовать агрессивно на корте и искать свои возможности, чтобы вернуться в игру. Жасмин очень хорошо сыграла в первом сете. И во втором также. Мы были очень близки. Матч был очень напряженный во втором сете. Я знала, что должна дать себе шанс вернуться в игру и выложиться полностью. Если бы я проиграла в двух сетах, то надо отдать ей должное. Но я пыталась бороться. Очень рада, что сделала это и была вознаграждена.

– Вы проявили большую смелость, отыграв три матчбола – особенно один, когда вышли к сетке, что не типично для вашего стиля игры, не так ли? Был ли среди этих моментов такой, когда вы подумала: «Это было немного везения» или «Она могла избежать этой ошибки»?

– Да, я помню матчбол, который завершила на сетке – это было на тай-брейке. Первый матчбол я, честно говоря, уже не очень помню. Второй - да, она, кажется, не попала бэкхендом по линии. Но, знаете, это такие моменты, когда давление просто невероятное.

Я хорошо подавала в гейме, когда отыгрывала матчболы – кажется, это было 5:4 или 5:3. Такие эпизоды всегда про эмоции и нервы, и иногда ошибки случаются у обоих. Я очень рада, что мне удалось отыграть еще один матчбол на тай-брейке, потому что он был очень плотным, и буквально несколько розыгрышей решили судьбу второго сета.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

– Является ли эта победа одной из самых важных в вашей жизни?

– Не сказала бы, потому что у меня было много побед на разных этапах карьеры. Например, у меня была замечательная победа над Сереной на Олимпиаде в Рио, которая дала мне заряд уверенности. Я тогда была еще довольно молодой. Также победа над Рыбакиной в матче за бронзу в Токио. Там тоже был мощный камбэк, чтобы получить эту медаль. Было несколько матчей, где мне приходилось возвращаться после проигранного сета или вообще сложной ситуации. Но я оцениваю сегодняшнюю победу высоко, потому что, конечно, выиграть поединок после матчболов – это что-то особенное, тем более на турнире Grand Slam.

– Мы еще не знаем, с кем вы будете играть дальше, против Елены Рыбакиной или Иги Свентек [Ига победила в трех сетах – ред.]. В любом случае это будет громкое имя. Вы не будете фавориткой, но считаете, что если пройдете этот матч, это может стать толчком для прорыва на Ролан Гаррос?

– Я бы не сказала, что это станет переломным моментом, ведь в сетке еще много сильных теннисисток и все сейчас хорошо играют. Я должна сосредоточиться на одном матче за раз, как и раньше. Я уже играла и с Еленой, и с Игой много раз, так что знаю, чего ожидать. У них разные стили игры. Посмотрим, кто выиграет. Завтра день, чтобы поработать над некоторыми тактическими вещами, которые нужно будет выполнить во вторник. Но прежде всего мне важно восстановиться физически, потому что сегодня был тяжелый матч, и я должна сосредоточиться на восстановлении. А завтра уже буду работать над игрой.

– Вы добились такого огромного успеха после возвращения из декрета. Полуфиналы, четвертьфиналы... Что, по вашему мнению, вам нужно сделать, чтобы попасть в финал, выиграть «мэйджор»? Какой дополнительный элемент вам нужен?

– Я считаю, что это процесс. Чувствую, что за эти два года после возвращения в тур у меня были хорошие результаты. В течение первых нескольких месяцев я вернулась в топ-20. Затем получила травму, которая не позволила мне завершить сезон. В сентябре прошлого года мне сделали операцию. Так что, знаете, смесь различных факторов не позволила мне сыграть полный сезон. Даже в сентябре прошлого года я пропустила азиатскую часть сезона. Сейчас, после операции, после хорошей игры в Австралии и на грунтовых кортах, я чувствую себя хорошо. Чувствую, что снова вернула свою игру. Теперь я должна упорно работать, чтобы дать себе шанс получить эти возможности и сделать еще один шаг вперед.

Видеообзор матча Свитолина – Паолини