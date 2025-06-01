Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ПАОЛИНИ: Если бы тот мяч прошел, она ошиблась – сейчас говорили бы о другом
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 23:23 |
521
0

ПАОЛИНИ: Если бы тот мяч прошел, она ошиблась – сейчас говорили бы о другом

1 июня Элина отыграла три матчбола у Жасмин и победила в матче 1/8 финала РГ-2025

01 июня 2025, 23:23 |
521
0
ПАОЛИНИ: Если бы тот мяч прошел, она ошиблась – сейчас говорили бы о другом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини пообщалась с журналистами после поражения Элине Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025:

«Сегодня больше всего мне обидно, потому что я показывала отличный теннис. Это был хороший матч, и, возможно, я могла бы лучше сыграть в некоторых геймах на своей подаче. Но она, по-моему, каждый раз, когда оказывалась в роли отстающей, играла очень хорошо, очень агрессивно. На матчболах один мяч она хорошо пробила, а в другом случае, возможно, я поспешила, слишком рано сыграла по линии.

Возможно, в следующий раз будет по-другому. Сегодня я проиграла, но иногда все решает одно очко. Это жестоко. Если бы тот мяч прошел, а она ошиблась – мы бы сейчас говорили совсем о другом, и все было бы позитивно. А сейчас – наоборот. Но это нормально, так бывает.

Я считаю, что матч был высокого уровня. В третьем сете я явно сдала. У меня было много возможностей зацепиться по счету, но я допустила глупые ошибки. Так что, наверное, больше всего я жалею не о концовке второго сета, а о том, как быстро прошел третий.

Сдала ли я физически? Да нет, физически я не чувствовала себя так уж плохо. Конечно, тяжело, когда проигрываешь такой сет, как второй. Интенсивность была высокой. Возможно, я просто немного сникла – чего, наверное, не должно было произойти.

Она хорошо начала третий сет, а мне, думаю, было тяжело собраться психологически. Надо было держаться, цепляться, но, возможно, мне не хватало ясности, особенно в тех моментах, когда у меня были брейк-пойнты в третьем сете.

Если сравнивать этот матч, с тем, который был в Австралии, то здесь уровень игры был выше. Мы провели действительно качественный матч - два сета на высоком уровне, а потом я немного просела в третьем. В чем-то, возможно, матч и похож на австралийский – по сценарию третьего сета. Но, как я уже сказала, уровень здесь был немного выше.

Элина – очень сложная соперница. Она сейчас в хорошей форме. Думаю, ей, возможно, даже нравится играть против меня. Моей задачей было играть агрессивно. Потому что когда я этого не делала, она брала инициативу в свои руки. Она умеет играть агрессивно, но при этом почти ничего не дарит просто так. Думаю, с точки зрения тактики мне особо не в чем себя упрекнуть.

Как уже говорила, матчболы – это просто розыгрыши. Они могут пойти в любую сторону. Наверное, я могла бы лучше начать тай-брейк, и точно могла лучше начать третий сет. Но в целом я отдала все, что могла. К сожалению, иногда и этого недостаточно – особенно когда соперница в важные моменты играет лучше. А я, возможно, немного надломилась».

Свитолина одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1, а во второй партии не позволила итальянке реализовать три матчбола.

По теме:
ВИДЕО. Алькарас попросил судью отдать выигранный розыгрыш сопернику
Следующая соперница Свитолиной одержала свою 25-ю подряд победу на РГ
Свитолина рассказала, как ей удалось спасти три матчбола и обыграть Паолини
Жасмин Паолини Элина Свитолина Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Футбол | 01 июня 2025, 07:23 6
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» поздравил свой бывший клуб с триумфом

Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Футбол | 01 июня 2025, 00:46 0
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»

Легендарный игрок и тренер – о Ламине Ямале

Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Футбол | 01.06.2025, 10:12
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Футбол | 01.06.2025, 16:22
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
Историческая сенсация плей-офф. Кудровка отправила Ворсклу в Первую лигу
19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
Теннис | 01.06.2025, 20:41
19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
19-летний украинец стал вице-чемпионом грунтового турнира ITF в Добое
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
Маркевич назвал украинский клуб, который незаслуженно попал в еврокубки
30.05.2025, 18:47 3
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 17
Бокс
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
30.05.2025, 23:28 57
Теннис
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 3
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем