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  4. Четвертая ракетка пояснила, почему проиграла Свитолиной с трех матчболов
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 18:46 |
1244
1

Четвертая ракетка пояснила, почему проиграла Свитолиной с трех матчболов

Жасмин Паолини прокомментировала поражение Элине в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

01 июня 2025, 18:46 |
1244
1
Четвертая ракетка пояснила, почему проиграла Свитолиной с трех матчболов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала поражение украинке Элине Свитолиной в матче 1/8 финала Ролан Гаррос 2025:

«Это было очень тяжело. Думаю, мы провели великолепный матч. У меня были шансы. Она сыграла хорошо, я – нет. Я не воспользовалась своими возможностями. Это теннис, и принять это трудно, но придется.

Есть ли конкретная причина у этого поражения? Не знаю. Думаю, причина в том, что она – отличный игрок. У меня были шансы, и я... Не знаю. Возможно, на матчболе я могла сыграть лучше. Но в то же время – она действительно играла очень хорошо. Это теннис, иногда такое случается. Трудно это принять, но, как я уже сказала, надо».

Паолини не реализовала два матчбола в 10-м гейме на приеме и один на тай-брейке во втором сете. В итоге Элина одержала победу со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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antt
В Мельбурні було то саме. Паоліні програла від Світоліної. Однак Світоліна в другому сеті там не була на тайбрейку, і в третьому сеті було 6:0. 
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