Четвертая ракетка пояснила, почему проиграла Свитолиной с трех матчболов

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала поражение украинке Элине Свитолиной в матче 1/8 финала Ролан Гаррос 2025:

«Это было очень тяжело. Думаю, мы провели великолепный матч. У меня были шансы. Она сыграла хорошо, я – нет. Я не воспользовалась своими возможностями. Это теннис, и принять это трудно, но придется.

Есть ли конкретная причина у этого поражения? Не знаю. Думаю, причина в том, что она – отличный игрок. У меня были шансы, и я... Не знаю. Возможно, на матчболе я могла сыграть лучше. Но в то же время – она действительно играла очень хорошо. Это теннис, иногда такое случается. Трудно это принять, но, как я уже сказала, надо».

Паолини не реализовала два матчбола в 10-м гейме на приеме и один на тай-брейке во втором сете. В итоге Элина одержала победу со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Жасмин Паолини