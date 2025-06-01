«Боженька все видит». Руководство СК Полтава – о вылете Ворсклы
Исполнительный директор клуба Станислав Майзус отреагировал на игру с «Кудровкой» в социальных сетях
Исполнительный директор СК «Полтава» Станислав Майзус отреагировал на вылет полтавской «Ворсклы» из Украинской Премьер-лиги.
«Боженька все видит (Николай Павлов)», – написал Майзус в социальной сети «Фейсбук».
После выхода СК «Полтава» в УПЛ команды в городе не поделили стадион «Ворскла» имени Алексея Бутовского.
Одноименная с городом команда предоставила договор в УАФ о совместном использовании спортивных сооружений. Впоследствии в «Ворскле» сообщили, что договор на использование касался только тренировочного поля с искусственным покрытием.
В итоге «Полтава» решила вопрос с домашней ареной и будет играть на стадионе «Зирка» в Кропивницком.
Болельщики в соцсети Станислава Майзуса поддерживают.
Напомним, что «Ворскла» уступила в переходных матчах «Кудровке» и впервые в своей истории вылетела из УПЛ.
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