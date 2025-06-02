Йожеф САБО: «Журналисты его распарили. Кто купит этого игрока?»
Экс-тренер «Динамо» – о Георгии Судакове
Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался о перспективах трансфера лидера «Шахтера» Георгия Судакова.
«О Судакове даже не вспоминайте. Это журналисты его распарили. Я не знаю, кто его купит, а если и купят, то он не будет там основным. В Европе совсем другой футбол, и полузащитники должны уметь не только атаковать, но и отбирать. Бондаренко из Шахтера также слабый игрок. Он получает мяч и сразу его отдает. А что дальше?», – сказал Сабо.
Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».
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