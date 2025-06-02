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  4. Йожеф САБО: «Журналисты его распарили. Кто купит этого игрока?»
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 21:48 | Обновлено 02 июня 2025, 22:13
1466
8

Йожеф САБО: «Журналисты его распарили. Кто купит этого игрока?»

Экс-тренер «Динамо» – о Георгии Судакове

02 июня 2025, 21:48 | Обновлено 02 июня 2025, 22:13
1466
8
Йожеф САБО: «Журналисты его распарили. Кто купит этого игрока?»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Бывший тренер и игрок «Динамо» Йожеф Сабо высказался о перспективах трансфера лидера «Шахтера» Георгия Судакова.

«О Судакове даже не вспоминайте. Это журналисты его распарили. Я не знаю, кто его купит, а если и купят, то он не будет там основным. В Европе совсем другой футбол, и полузащитники должны уметь не только атаковать, но и отбирать. Бондаренко из Шахтера также слабый игрок. Он получает мяч и сразу его отдает. А что дальше?», – сказал Сабо.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».

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Йожеф Сабо Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Комментарии 8
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Gargantua81
у дедушки уже явная деменция а журналисты лезут к нему, тиражируют его глупости
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apepa
Жора зафеерит ещё в Наполи. А в Неаполе фанаты ему памятник поставят на месте снесенной дачи соловьёва.
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Виктор Алтухов
Сабо никогда умом и не блистал. Из играющих нынче в Украине да и, скорее всего, за рубежом, Судаков самый перспективный (Мудрик, пока, в резерве), просто нынешний Шахтер был для него не лучшей компанией.
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