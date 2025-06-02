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  4. Лунин узнал, сможет ли Куртуа сыграть за Реал на КЧМ-2025 после травмы
Испания
02 июня 2025, 00:59 |
101
0

Лунин узнал, сможет ли Куртуа сыграть за Реал на КЧМ-2025 после травмы

Ожидается, что бельгиец успеет восстановиться

02 июня 2025, 00:59 |
101
0
Лунин узнал, сможет ли Куртуа сыграть за Реал на КЧМ-2025 после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму. После обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.

По информации авторитетного испанского журналиста Марио Кортегана, Куртуа будет доступен для участия в Клубном чемпионате мира, несмотря на то, что он получил травму. Ожидается, что бельгиец успеет восстановиться к старту турнира.

В этом сезоне на счету Куртуа 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. «Реал» стартует на КЧС-2025 18 июня матчем против «Аль-Хиляля».

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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