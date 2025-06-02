Лунин узнал, сможет ли Куртуа сыграть за Реал на КЧМ-2025 после травмы

Пресс-служба «Реала» сообщила, что их вратарь получил травму. После обследований, проведенных медицинской службой «Реала», у бельгийского вратаря Тибо Куртуа была обнаружена травма. У бельгийца диагностировали сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава.

По информации авторитетного испанского журналиста Марио Кортегана, Куртуа будет доступен для участия в Клубном чемпионате мира, несмотря на то, что он получил травму. Ожидается, что бельгиец успеет восстановиться к старту турнира.

В этом сезоне на счету Куртуа 46 матчей, 55 пропущенных голов и 14 сухих матчей. «Реал» стартует на КЧС-2025 18 июня матчем против «Аль-Хиляля».