Игрок Ворсклы вернулся в УПЛ спустя час после вылета
Илья Крупский следующий сезон будет играть за «Металлист 1925»
20-летний защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский вместе с командой вылетел в Первую лигу Украины.
«Ворскла» сенсационно уступила «Кудривке» в серии послематчевых пенальти.
Что же касается Ильи Крупского, то он вместе с «Ворсклой» вылетел из элитного дивизиона Украины, но уже через час вернулся в него в статусе игрока «Металлиста 1925».
Илья Крупский «Ворскле» в переходных матчах не помог, ведь он принадлежит «Металлисту 1925», а договор аренды был рассчитан только на срок чемпионата Украины без стыковых матчей.
Однако теоретически игрок в течение сезона 2024/25 играл за «Ворсклу», поэтому можно считать, что игрок на час вылетел в Первую лигу Украины.
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