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  4. Игрок Ворсклы вернулся в УПЛ спустя час после вылета
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 19:22 |
2214
2

Игрок Ворсклы вернулся в УПЛ спустя час после вылета

Илья Крупский следующий сезон будет играть за «Металлист 1925»

01 июня 2025, 19:22 |
2214
2
Игрок Ворсклы вернулся в УПЛ спустя час после вылета
ФК Ворскла. Илья Крупский

20-летний защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский вместе с командой вылетел в Первую лигу Украины.

«Ворскла» сенсационно уступила «Кудривке» в серии послематчевых пенальти.

Что же касается Ильи Крупского, то он вместе с «Ворсклой» вылетел из элитного дивизиона Украины, но уже через час вернулся в него в статусе игрока «Металлиста 1925».

Илья Крупский «Ворскле» в переходных матчах не помог, ведь он принадлежит «Металлисту 1925», а договор аренды был рассчитан только на срок чемпионата Украины без стыковых матчей.

Однако теоретически игрок в течение сезона 2024/25 играл за «Ворсклу», поэтому можно считать, что игрок на час вылетел в Первую лигу Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист 1925 Кудровка переходные матчи Илья Крупский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Прикольно. Не допоміг вижити одній команді. Чи допоможе іншій, покаже час
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