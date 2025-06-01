Игрок Ворсклы вернулся в УПЛ спустя час после вылета

20-летний защитник полтавской «Ворсклы» Илья Крупский вместе с командой вылетел в Первую лигу Украины.

«Ворскла» сенсационно уступила «Кудривке» в серии послематчевых пенальти.

Что же касается Ильи Крупского, то он вместе с «Ворсклой» вылетел из элитного дивизиона Украины, но уже через час вернулся в него в статусе игрока «Металлиста 1925».

Илья Крупский «Ворскле» в переходных матчах не помог, ведь он принадлежит «Металлисту 1925», а договор аренды был рассчитан только на срок чемпионата Украины без стыковых матчей.

Однако теоретически игрок в течение сезона 2024/25 играл за «Ворсклу», поэтому можно считать, что игрок на час вылетел в Первую лигу Украины.