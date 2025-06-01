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  4. Анисимова не сумела переиграть Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
01 июня 2025, 19:13 |
271
0

Анисимова не сумела переиграть Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025

Аманда уступила Арине в двух сетах, в четвертьфинале теперь болеем за Чжэн Циньвень

01 июня 2025, 19:13 |
271
0
Анисимова не сумела переиграть Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка и 16-я ракетка мира Аманда Анисимова завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.

В четвертом раунде американка в двух сетах потерпела поражение от лидера посева Арины Соболенко (WTА 1), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [16] – 7:5, 6:3

Анисимова провела восьмое очное противостояние против Соболенко и в третий раз проиграла.

В четвертьфинале мейджора в Париже Соболенок сыграет против Чжэн Циньвень. Китаянка в своем матче четвертого круга выбила Людмилу Самсонову.

Чжэн ранее семь раз встречалась с Ариной и только один раз добыла викторию.

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Аманда Анисимова Арина Соболенко Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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