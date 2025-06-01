Анисимова не сумела переиграть Соболенко в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Аманда уступила Арине в двух сетах, в четвертьфинале теперь болеем за Чжэн Циньвень
Американская теннисистка и 16-я ракетка мира Аманда Анисимова завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2025.
В четвертом раунде американка в двух сетах потерпела поражение от лидера посева Арины Соболенко (WTА 1), которая выступает в «нейтральном» статусе.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Арина Соболенко [1] – Аманда Анисимова (США) [16] – 7:5, 6:3
Анисимова провела восьмое очное противостояние против Соболенко и в третий раз проиграла.
В четвертьфинале мейджора в Париже Соболенок сыграет против Чжэн Циньвень. Китаянка в своем матче четвертого круга выбила Людмилу Самсонову.
Чжэн ранее семь раз встречалась с Ариной и только один раз добыла викторию.
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