ФОТО. Эмоции Максимова и игроков Ворсклы после вылета в Первую лигу

Ворскла по итогам двух переходных матчей против Кудровки вылетела из УПЛ – впервые с 1996 года полтавская команда не будет выступать в элитном дивизионе.

Интересно, что по итогам сезона в Первую лигу вылетел еще один исторический клуб, Черноморец.

Игроки Ворсклы демонстрировали характерные эмоции после поражения в серии пенальти.