Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Эмоции Максимова и игроков Ворсклы после вылета в Первую лигу
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:58
1283
6

ФОТО. Эмоции Максимова и игроков Ворсклы после вылета в Первую лигу

Полтавчане проиграли скромной Кудровке

01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:58
1283
6
ФОТО. Эмоции Максимова и игроков Ворсклы после вылета в Первую лигу
ФК Ворскла

Ворскла по итогам двух переходных матчей против Кудровки вылетела из УПЛ – впервые с 1996 года полтавская команда не будет выступать в элитном дивизионе.

Интересно, что по итогам сезона в Первую лигу вылетел еще один исторический клуб, Черноморец.

Игроки Ворсклы демонстрировали характерные эмоции после поражения в серии пенальти.

По теме:
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Металлист 1925 – Левый Берег – 1:0. С возвращением. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Как Калитвинцев вывел Металлист 1925 в УПЛ
Ворскла Полтава Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото Юрий Максимов
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 01 июня 2025, 00:17 4
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»

Француз похвалил Хулиана Альвареса из «Атлетико»

Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Бокс | 01 июня 2025, 08:11 17
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»

Легендарный британец рассказал, как бы прошел его бой с украинцем

Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Футбол | 01.06.2025, 06:33
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины
Футбол | 01.06.2025, 17:29
Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины
Замена для Зинченко? Арсеналу посоветовали подписать игрока сборной Украины
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
Киберспорт | 01.06.2025, 11:13
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
ФОТО. Предатель. Украинский коллаборант qweall получил паспорт рф
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Антон Корзун
Закономірно що Жеваго вже та Ворскла непотрібна йдуть по шляху Креміня з Кременчука. Скоріш всього знімуться з першої ліги і припинять виступати. Банально через брак фінансування. Прикро тільки за жіночу команду. Хоча можливо заключать контракт із іншим клубом в УПЛ з тією ж СК Полтава чи ще якимось.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Та ладно. Бывший Колхозник вернулся.) Это полезно для обновления всего коллектива.
Ответить
0
abc
Нарешті! Вболівальники Кременчука дочекалися справедливої відплати. Дякуємо Кудрівка!
Ответить
0
EGOR Clubov
Вильич от выхода Еврокубков в прошлом году до вылета..
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
01.06.2025, 10:12 2
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46 1
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46
Футбол
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
Париж ликует. ПСЖ деклассировал Интер в финале Лиги чемпионов
31.05.2025, 23:51 126
Футбол
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Определены все участницы 1/8 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
01.06.2025, 05:45
Теннис
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
Уоррен назвал двух боксеров современности, которые лучше Владимира Кличко
31.05.2025, 04:08 1
Бокс
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
Голкипер Реала получил предложение на €100 млн. В Мадриде приняли решение
01.06.2025, 08:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем