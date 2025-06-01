Украина. Премьер лига01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:58
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ФОТО. Эмоции Максимова и игроков Ворсклы после вылета в Первую лигу
Полтавчане проиграли скромной Кудровке
01 июня 2025, 18:52 | Обновлено 01 июня 2025, 18:58
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Ворскла по итогам двух переходных матчей против Кудровки вылетела из УПЛ – впервые с 1996 года полтавская команда не будет выступать в элитном дивизионе.
Интересно, что по итогам сезона в Первую лигу вылетел еще один исторический клуб, Черноморец.
Игроки Ворсклы демонстрировали характерные эмоции после поражения в серии пенальти.
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Комментарии 6
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Закономірно що Жеваго вже та Ворскла непотрібна йдуть по шляху Креміня з Кременчука. Скоріш всього знімуться з першої ліги і припинять виступати. Банально через брак фінансування. Прикро тільки за жіночу команду. Хоча можливо заключать контракт із іншим клубом в УПЛ з тією ж СК Полтава чи ще якимось.
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Та ладно. Бывший Колхозник вернулся.) Это полезно для обновления всего коллектива.
Нарешті! Вболівальники Кременчука дочекалися справедливої відплати. Дякуємо Кудрівка!
Вильич от выхода Еврокубков в прошлом году до вылета..
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