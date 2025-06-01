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Англия
01 июня 2025, 16:43 | Обновлено 01 июня 2025, 16:44
1503
3

Будет играть с россиянином? На Зинченко претендуют три клуба

Украинца хотят видеть в АПЛ, Бундеслиге и Лиге 1

01 июня 2025, 16:43 | Обновлено 01 июня 2025, 16:44
1503
3
Будет играть с россиянином? На Зинченко претендуют три клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» готов продать украинского защитника Александра Зинченко летом за сумму в 24-30 млн евро, сообщает Now Arsenal.

По информации источника, на 28-летнего игрока претендуют три клуба - мюнхенская «Бавария», «Ньюкасл» и «Монако», за который выступает представитель рф александр головин.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что «Арсенал» может продать Зинченко в ближайшие дни.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Монако трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Бавария Ньюкасл трансферы Бундеслиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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TarasTaras94
Як це не дивно, але Баварія був би найкращий варіант бо найкращі якості Сашка розкриваються у домінуючому футболі. Та навіть попри те що він зараз не грає у Арсеналі, але ті хвилини, які йому давали демонстрував, що у повному порядку. Просто Артета очевидно не розраховує на нього більше, а його футбол змінився на більш прагматичний. Хоча не здивуюсь, якщо ми настпуного сезону ми побачимо Зінченка в якому середняку чи взагалі зашилиться на банці в Арсеналі.
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0
GloryUkraine
Від Монако Зіна і сам може відмовитися. Власником команди є рашистський мільярдер.
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0
kadaad
Никто его за такие деньги не купит, разве, что, возьмут свободным агентом на лавку запасных.
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-1
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