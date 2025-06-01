Лондонский «Арсенал» готов продать украинского защитника Александра Зинченко летом за сумму в 24-30 млн евро, сообщает Now Arsenal.

По информации источника, на 28-летнего игрока претендуют три клуба - мюнхенская «Бавария», «Ньюкасл» и «Монако», за который выступает представитель рф александр головин.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Сообщалось, что «Арсенал» может продать Зинченко в ближайшие дни.