Алонсо определился с будущим Лунина. Тренер установил на него ценник

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации СМИ, главный тренер «Реала» не против трансфера украинского вратаря. Хаби Алонсо вместе с Флорентино Пересом сообщили агенту Лунина Жорже Мендешу, что клуб готов рассматривать предложения по трансферу украинца на сумму 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.