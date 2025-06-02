Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алонсо определился с будущим Лунина. Тренер установил на него ценник
Испания
02 июня 2025, 04:07 |
511
0

Алонсо определился с будущим Лунина. Тренер установил на него ценник

Мадридцы рассматривают уход украинца

02 июня 2025, 04:07 |
511
0
Алонсо определился с будущим Лунина. Тренер установил на него ценник
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за недостатка игровой практики.

По информации СМИ, главный тренер «Реала» не против трансфера украинского вратаря. Хаби Алонсо вместе с Флорентино Пересом сообщили агенту Лунина Жорже Мендешу, что клуб готов рассматривать предложения по трансферу украинца на сумму 25-30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

По теме:
Три украинских футболиста могут сыграть в клубном чемпионате мира 2025
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Лунин узнал, сможет ли Куртуа сыграть за Реал на КЧМ-2025 после травмы
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Футбол | 02 июня 2025, 05:23 34
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26
Стал известен полный состав клубов-участников УПЛ в сезоне 2025/26

Поднялись в классе 4 команды, и столько же выбыли в Первую лигу

Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Бокс | 01 июня 2025, 09:14 3
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»

Тренер британца – о причине снятия боя с Паркером

Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Теннис | 01.06.2025, 14:35
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Свитолина отыграла 3 матчбола у Паолини и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос!
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Футбол | 02.06.2025, 05:03
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ
Футбол | 01.06.2025, 21:43
Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ
Максимов не пришел на пресс-конференцию после вылета Ворсклы из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
01.06.2025, 00:45 1
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46 3
Футбол
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
Ротань намерен забрать в Житомир двух игроков, с которыми выиграл серебро
31.05.2025, 11:17 2
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 5
Футбол
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
Свитолина в борьбе. Определена половина участниц 1/8 финала Ролан Гаррос
31.05.2025, 06:14 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем