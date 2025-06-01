«Самый скучный финал за последние 10 лет». Шуховцев – о победе ПСЖ в ЛЧ

Вчера в футбольной Европе произошло событие, которое войдет в историю игры миллионов: в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер» был зафиксирован редкий для матчей такого ранга счет – 5:0 в пользу французского клуба.

Впечатлениями об этом поединке с Sport.ua поделился известный в прошлом голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев.

– Это был самый скучный финал Лиги чемпионов за последние десять лет, – уверенно заявил он.Итальянская команда в обоих матчах полуфинала сыграла с «Барселоной» на столь высоком уровне, а во вчерашней игре с «Пари Сен-Жермен» ее вообще не было видно. "Интер" было не узнать. Он играл без агрессии, не создавал опасных моментов у ворот соперника. Да, бывают у клубов какие-то неудачные периоды, но не в финале такого престижного европейского турнира, как Лига чемпионов.

– Как думаете, почему так произошло?

– Чего миланцам в этом матче не хватило – мне трудно сказать. Но такого «Интера» не ожидал увидеть никто – ни торсида итальянского клуба, ни весь футбольный бомонд Европы. Конечно, все понимали, что «ПСЖ» – соперник серьезный, но все же «Интер» в финал попал не случайно. Но чтобы так сыграть в решающей игре… Что и говорить, очень серо выглядел «Интер».

– За кого болели в этом матче?

– Ни за кого. В подобных случаях говорят: за хороший футбол. Но футбол был только с одной стороны – со стороны «ПСЖ». После того как счет стал 3:0, многим стало понятно, кто станет победителем. Не было видно предпосылок к тому, что что-то может поменяться на футбольном поле.

– Следует думать, после счета 3:0 уже и сами футболисты «Интера» поняли, что они обречены.

– Конечно. Хотя на мой взгляд, они это поняли, видимо, уже при счете 2:0. Правда, ближе к завершению первого тайма, проигрывая с разницей в два гола, «Интер» мог поразить чужие ворота. Забей Маркюс Тюрам после подачи с углового ударом головой – и тогда интрига в матче могла бы возродиться. Итальянцы пришли бы в сознание, завелись – и игра приобрела бы остроту. А не убив, у футболистов «Интера» появилась обреченность. И естественно, что некоторые болельщики миланского клуба на трибунах плакали. Ведь дойти до финала Лиги чемпионов и так слабо сыграть. И плакали болельщики не столько из-за проигрыша со счетом 0:5, а из-за качества игры их любимцев. Они ожидали, что даже уступая в счете, «Интер» будет сопротивляться и демонстрировать хороший футбол. А на самом деле футбола в их исполнении не получилось. Все почему-то стояли сзади в обороне – и для меня это непонятно. Ведь если вспомнить тот же полуфинальный поединок итальянцев с Барселоной, то все было иначе: они умело выбегать в атаку, умело использовали фланги и эффективно играли в заключительной зоне. Это было супер! Да, «Барса» преимущество имела – и в контроле мяча, и в давлении. Но Интер тогда использовал все свои моменты на сто процентов. В финальном поединке с «ПСЖ», повторюсь, у миланцев даже не было предпосылок для чего-то продуктивного. Отсюда и результат.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич рассказал, что ему не понравилось в финале Лиги чемпионов.