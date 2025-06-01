Маркевич рассказал, что ему не понравилось в финале Лиги чемпионов

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими впечатлениями о финале ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером», который завершился разгромной победой французской команды.

«Я не буду оригинальным, когда скажу, что такого итогового результаты не ожидал никто. Все же, встречались примерно равные по силам команды и 5:0 в пользу французов – это не способствует имиджу футбола.

Хотя еще задолго до решающего матча в этом турнире моими фаворитами были ПСЖ и «Барселона». Как видите, парижане оправдали мои надежды. В конце концов, итальянский гранд также поспособствовал «ПСЖ» в этом, удивив, прежде всего, беспомощностью у своих ворот. Чувствовалось, что «Интер» после неудачи на внутренней арене находится в подавленном состоянии. В отличие от соперника, «ПСЖ» давно триумфовал во Франции и превосходил соперника по всем компонентам.

Следует отдать должное тренерскому штабу парижан, который позаботился, чтобы подопечные имели преимущество в скорости, многообразии действий на футбольном поле. И еще каждый из французов четко знал свой маневр, никто не выпадал из ансамбля, в отличие от целой группы исполнителей «Интера».

Конечно, обидно, что «Барселона» в полуфинале уступила «Интеру». Иначе мы бы стали свидетелями фантастического финала».

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