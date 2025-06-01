Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Реала может вернуться в Ла Лигу. Он с Испанией выиграл Евро
Турция
01 июня 2025, 14:34 | Обновлено 01 июня 2025, 14:37
782
0

Экс-игрок Реала может вернуться в Ла Лигу. Он с Испанией выиграл Евро

Альваро Мората оказался в списке пожеланий «Севильи» и «Хетафе»

01 июня 2025, 14:34 | Обновлено 01 июня 2025, 14:37
782
0
Экс-игрок Реала может вернуться в Ла Лигу. Он с Испанией выиграл Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

32-летний центральный форвард «Галатасарая» Альваро Мората заинтересовал двух представителей Ла Лиги – «Севилью» и «Хетафе».

По информации издания Marca, оба коллектива хотят приобрести опытного нападающего, поскольку имеют проблему в атакующем звене. И «Севилья», и «Хетафе» уже сделали трансферное предложение игроку.

Ранее, в 2023 году, Альваро дал обещание президенту «Хетафе» Анхелю Торресу, что завершит свою профессиональную карьеру именно в «Хетафе».

Напомним, что зимой 2025 года Мората на правах аренды присоединился с итальянского «Милана» к турецкому клубу «Галатасарай». За шесть месяцев в команде форвард сыграл 16 матчей, забив семь мячей и отдав три ассиста. Договор об аренде игрока рассчитан еще на полгода – до зимы 2026.

По теме:
Более 100 миллионов евро. Реал впечатлен игрой футболиста ПСЖ в финале ЛЧ
Хаби Алонсо запросил усиление в атаку Реала. Назван неожиданный кандидат
ОФИЦИАЛЬНО. Иностранный форвард вернется в Верес после аренды
Альваро Мората Галатасарай чемпионат Турции по футболу трансферы Севилья Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Футбол | 01 июня 2025, 15:24 0
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие
Победа в Лиге чемпионов завершилась фанатскими беспорядками. Есть погибшие

Сообщается о двух погибших в Париже и более полутысячи арестованных

Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Теннис | 01 июня 2025, 11:30 10
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025

Поединок 1/8 финала состоится 1 июня и начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву

Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Футбол | 01.06.2025, 06:33
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Футбол | 01.06.2025, 00:45
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Интер – 5:0. Исторический требл парижан. Видео голов и обзор матча
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Футбол | 01.06.2025, 10:12
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Индзаги объяснил катастрофу Интера в финале Лиги чемпионов с ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
Сенсация лета. Реал хочет подписать одного из лучших игроков в истории
31.05.2025, 08:43 8
Футбол
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 4
Бокс
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 5
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
В Англии сообщили важные новости о Мудрике. Михаил будет доволен
31.05.2025, 07:46 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
Леннокс ЛЬЮИС: «У Усика нет другого выбора. Я ему покажу, кто он есть»
01.06.2025, 08:11 16
Бокс
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Вы видели, что с ним сделал его коуч?»
31.05.2025, 03:30
Бокс
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
Тренер Дюбуа: «Даниэль заболел и мы никому ничего не должны. Отстаньте»
01.06.2025, 09:14 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем