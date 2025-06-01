Экс-игрок Реала может вернуться в Ла Лигу. Он с Испанией выиграл Евро

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Альваро Мората оказался в списке пожеланий «Севильи» и «Хетафе»
32-летний центральный форвард «Галатасарая» Альваро Мората заинтересовал двух представителей Ла Лиги – «Севилью» и «Хетафе».
По информации издания Marca, оба коллектива хотят приобрести опытного нападающего, поскольку имеют проблему в атакующем звене. И «Севилья», и «Хетафе» уже сделали трансферное предложение игроку.
Ранее, в 2023 году, Альваро дал обещание президенту «Хетафе» Анхелю Торресу, что завершит свою профессиональную карьеру именно в «Хетафе».
Напомним, что зимой 2025 года Мората на правах аренды присоединился с итальянского «Милана» к турецкому клубу «Галатасарай». За шесть месяцев в команде форвард сыграл 16 матчей, забив семь мячей и отдав три ассиста. Договор об аренде игрока рассчитан еще на полгода – до зимы 2026.
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